Sainz vence a norris en gran premio de méxico y verstappen es penalizado

Ciudad de méxico, 27 oct (reuters) - carlos sainz de ferrari ganó el domingo el gran premio de la ciudad de méxico después de que el líder de la fórmula uno de red bull, max verstappen, fuera castigado dos veces por su conducción contra su rival por el título lando norris y terminara sexto.

Norris, de McLaren, fue segundo para reducir la ventaja general de Verstappen de 57 puntos a 47 con cuatro carreras por delante, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero con un punto de bonificación por la vuelta más rápida.

El triple campeón del mundo Verstappen, que entró en boxes desde el tercer lugar para cumplir dos penalizaciones de 10 segundos en la vuelta 27, tuvo que remontar desde el puesto 15 después de salir en la primera fila con Sainz en la pole position.

El piloto neerlandés había ganado cinco de las últimas seis carreras en México, incluidas las tres últimas ediciones, pero ahora lleva 10 carreras consecutivas sin ganar.

La victoria fue la primera para Ferrari en México desde 1990 y la cuarta en la carrera de Sainz.

"Tenía muchas ganas de ganar este título, lo necesitaba para mí. Dije que quería una victoria más para Ferrari y conseguirlo aquí, con esta multitud, es increíble", dijo el piloto español, que se marchará a Williams al final de la temporada.

"La verdad es que en México me dan mucha fuerza y quería ganar aquí, quería una victoria más antes de irme de Ferrari, y voy a ir por más. Siempre me he sentido muy en casa aquí, así que gracias a todos", agregó.

Verstappen había arrebatado el liderato a Sainz en la larga recta inicial, pero su ventaja no duró mucho una vez que entró el coche de seguridad en la sexta vuelta, y el español recuperó el liderato tres vueltas más tarde con la ayuda del sistema de reducción de resistencia (DRS).

Sainz terminó 4.705 segundos por delante de Norris, con Leclerc 34.387 detrás de su compañero de equipo después de una parada tardía para cambiar neumáticos y marcar la vuelta más rápida.

La pareja de Mercedes formada por los británicos Lewis Hamilton y George Russell terminó cuarto y quinto respectivamente.

Haas tuvo otro buen fin de semana con el danés Kevin Magnussen séptimo y el alemán Nico Hulkenberg noveno, con el australiano Óscar Piastri de McLaren intercalado en octavo lugar.

El francés Pierre Gasly de Alpine se llevó el último punto.

McLaren se mantiene liderando la clasificación de constructores, pero ahora sólo a 29 puntos de Ferrari.

Dos penalizaciones

El comportamiento de Verstappen volvió a ser el tema de conversación de la tarde, con los comisarios tomando una línea dura contra el campeón por obligar a Norris a salir de la pista después de un controvertido fin de semana anterior en Texas, donde dio sus frutos.

En México, al igual que en Austin, fue el duelo por el título con Norris el que proporcionó las emociones, con el británico forzado a salir en dos incidentes separados cuando intentaba conseguir el segundo lugar.

"Estuve por delante durante toda la curva, este tipo es peligroso. Es lo mismo que la última vez, estaré dentro del muro en un minuto", exclamó Norris por la radio del equipo después de verse obligado a salirse en la curva cuatro en la vuelta 10.

Norris cortó una curva e intentó dejar que Verstappen recuperara el puesto en la curva ocho, pero ambos se salieron y Leclerc aprovechó su oportunidad para pasar a ambos.

Los comisarios castigaron a Verstappen por obligar primero a Norris a salir y luego hacer lo mismo y obtener una ventaja en el segundo incidente.

"¿Diez? Eso es impresionante", dijo el piloto de 27 años cuando le informaron de la primera penalización.

El coche de seguridad se activó cuando Yuki Tsunoda de RB y el tailandés Alex Albon de Williams chocaron en la largada. El piloto japonés salió disparado hacia atrás con su neumático trasero derecho rebotando en la pista.

El piloto local, Sergio "Checo" Pérez de Red Bull, recibió una penalización de cinco segundos por una salida en falso después de que el mexicano, que pasó del puesto 18 al 13, se alineó más allá del frente del cuadro marcado en la parrilla.

Ese fue sólo el comienzo de una tarde complicada para Pérez, quien libró una serie de batallas para intentar recuperar posiciones, pero terminó en el puesto 17 y último auto corriendo frente a una multitud de 154,142 personas.

El español Fernando Alonso, de Aston Martin, se retiró por un problema de refrigeración y frenos en la vuelta 15 de su carrera número 400 de Fórmula Uno. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters