Sainz: "Ya estoy siendo el Carlos capaz de hacer esto los domingos"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari), que ha terminado quinto el Gran Premio de Austria, ha asegurado que ha vivido una carrera "muy luchada" pero en la que ya se pudo ver que "el ritmo y la estrategia" de Ferrari "van mejorando", y ha explicado que llevan "dos carreras consecutivas sacando el m√°ximo del coche".

"Cuando estaba en la vuelta 48 esperaba que saliese un 'safety car'. Despu√©s he puesto la media y aunque era usada he conseguido encontrar un buen ritmo y tirarme a por Charles, Daniel y 'Checo'. He podido pasarles, ha sido divertido. Es graficante ver que el ritmo y la estrategia van mejorando carrera a carrera y que poco a poco voy siendo m√°s el Carlos que es capaz de hacer esto los domingos", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Adem√°s, el madrile√Īo reconoci√≥ que ha sido "una carrera luchada". "Ha sido bastante m√°s sufrida de lo que me esperaba, sobre todo al principio con el duro. En la salida ten√≠a cero 'grip' comparado con los de la media y la blanda, pero he conseguido mantener la calma. As√≠, he conseguido alargar mucho el primer 'stint', que me ha dado la oportunidad de poner la media al final e ir a por todas", manifest√≥.

"En la segunda mitad de carrera me he divertido, en la primera creía que no estábamos haciendo mucho", explicó. "No me hubiese gustado sufrir tanto en la salida. Son dos carreras consecutivas sacando el máximo del coche y esto va siendo más lo que espero hacer", finalizó.

Europa Press