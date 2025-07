Saiz afea la "insumisión" de las CCAA del PP ante la acogida de menores migrantes y les pide que "cumplan la ley"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afeado la "insumisión" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y les ha pedido que "cumplan la ley" y acojan a los menores migrantes no acompañados que les corresponde por el reparto. "Apelo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, es algo tan sencillo como cumplir la ley. Y me estoy refiriendo a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que es básicamente lo que tienen que hacer, que es cumplir la ley y no apelar a la insumisión y al incumplimiento de la ley", ha indicado Saiz, este miércoles, en declaraciones a los medios, tras un encuentro con representantes de las principales plataformas digitales. Así se ha pronunciado Saiz preguntada por cómo va a actuar el Gobierno ante la negativa de regiones como la Comunidad de Madrid, que les mandó una carta mostrando su rechazo el traslado de 400 menores a Pozuelo. La ministra de Inclusión ha asegurado que, por parte del Gobierno de España, están "desde el primer momento, absolutamente comprometidos con el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo" y con "velar por el interés superior del menor". Según ha precisado, son "muy conscientes" de que se trata de menores "en una extrema situación de vulnerabilidad". La ministra ha recordado que, en aras del cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, están manteniendo reuniones semanales y tienen "una relación absolutamente, prácticamente diaria y de colaboración máxima con el gobierno canario" para dar respuesta a estos menores.