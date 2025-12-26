Saiz afirma que el Gobierno presentará los PGE en el primer trimestre y defiende el trabajo de Montero

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a lo largo del primer trimestre de 2026 y ha defendido que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha hecho su trabajo" con la elaboración de las cuentas públicas. "Vamos a presentar presupuestos. Será a lo largo del primer trimestre", ha afirmado Saiz en una entrevista en 'La hora de LA NACION', de TVE, recogida por Europa Press. La ministra ha explicado que, en estos momentos, se están realizando "los trabajos necesarios con la discreción y el perfil bajo" que requiere una negociación "minuciosa" con las diferentes fuerzas políticas. Pero primero, Saiz ha recordado que el Congreso "tendrá que convalidar en las próximas semanas ese importantísimo escudo social que se aprobó en el último Consejo de Ministros" y ha destacado que el Ejecutivo mantiene su compromiso con las medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables. "Ese es el mensaje", ha recalcado. MONTERO "HA HECHO SU TRABAJO" Respecto a Montero y la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía, Saiz ha respaldado el trabajo de la vicepresidenta primera y ha afirmado que "el trabajo está hecho" en relación con la confección de los PGE. "La vicepresidenta ha hecho su trabajo y, si llega el momento, asumirá con total normalidad ese compromiso, porque su compromiso con Andalucía ha sido y será siempre inquebrantable", ha señalado Saiz. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES: "TRANQUILIDAD Y CERTIDUMBRE" Saiz ha defendido que la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas "da tranquilidad y certidumbre" a los más de nueve millones de pensionistas en España, ya que "se garantiza por ley" su alza conforme al IPC. El Gobierno ha aprobado además una subida de las pensiones mínimas de más del 7% y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 11,4%. En cuanto al escudo social, la portavoz del Gobierno ha puesto en valor la prórroga para 2026 de medidas en materia de vivienda y energía, como la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la protección de los hogares mediante el bono social eléctrico. La ministra ha subrayado que el objetivo del Gobierno es "fortalecer ese escudo social que demuestra que se puede gestionar la economía con justicia", recordando que "España sigue creciendo por encima de la media europea, con una previsión del PIB del 2,9% en 2025". En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad y al diálogo entre fuerzas políticas" para mantener y reforzar esas medidas, y ha defendido que el Ejecutivo seguirá apostando por una gestión económica "sostenible y con protección social". "QUEDA MUCHO POR HACER" En cuanto a los objetivos que el Gobierno aún tiene pendientes, Saiz ha reconocido que "queda mucho por hacer", aunque ha destacado que el Ejecutivo "está en la senda correcta" gracias al "buen desempeño de la economía española". Ha subrayado el crecimiento del PIB y la mejora de las cifras macroeconómicas "desde el rigor y la responsabilidad fiscal", así como el avance en la reducción de la deuda pública. La ministra ha insistido en que esa mejora económica se está logrando "sin dar un paso atrás en protección social". En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo mantiene como prioridad "reducir las desigualdades que aún existen en España", recordando que todavía "hay personas que lo pasan mal" y que el Gobierno "tiene muy claro el camino y las políticas que deben aplicarse para dar respuesta". Saiz ha defendido, además, que España "se ha convertido en un faro internacional" en ámbitos como la política migratoria y la protección social, y ha asegurado que el Ejecutivo "no va a dejar de practicar esas políticas durante lo que resta de legislatura".