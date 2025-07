Saiz critica la publicación de informes sobre pensiones con titulares “alarmantes” y escenarios “extremos”

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado este jueves la publicación en las últimas semanas de informes sobre pensiones con "titulares alarmantes", que simulan escenarios "extremos" y con base en medidas "que no están en marcha ni que el Gobierno piensa poner en marcha". "La realidad es que nuestro sistema de pensiones es más fuerte que nunca. Gracias a las reformas de este Gobierno, las pensiones son hoy más justas y sostenibles", subraya Saiz en sus redes sociales. La ministra se dirige especialmente a los jóvenes tras la publicación la semana pasada de un informe de la Fundación BBVA y el Ivie en el que se afirma que la incorporación más tardía de personas de entre 16 y 29 años al mercado laboral les obligará a retrasar su jubilación a los 71 años para 2065 para mantener su nivel de vida previo. Saiz sale al paso de estos datos y dice a los jóvenes que no les vendan "miedo". "Tendremos pensiones y serán dignas. Para eso seguimos trabajando con diálogo, con datos y con compromiso con todas las generaciones", recalca. La ministra destaca además que el empleo juvenil ha crecido un 28% desde 2021, que el salario mínimo ha crecido un 61% desde 2019 y que su tasa de temporalidad se ha reducido desde el 60% al 20% desde la aprobación de la reforma laboral. "Es decir, más trabajo, más estable y con mejores sueldos", ha dicho la ministra, que ha indicado que estas mejoras retributivas harán que la pensión a percibir sea mayor. "Cotizas más y con eso el sistema no se hunde, lo que hace es reforzarse", ha explicado Saiz, que ha recordado además que desde el año 2024 las prácticas no remuneradas computan en la vida laboral. En total, más de un millón de estudiantes ya están sumando meses de cotización para acumular de cara a su futura pensión.

