Saiz defiende la política migratoria de España mientras a Meloni "le han vuelto a tirar de las orejas"

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la política migratoria de España mientras que a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, "le han vuelto a tirar de las orejas". "Fíjese que acabamos de ver cómo le han vuelto a tirar de las orejas, permítame la expresión, a la señora Meloni, desde la Justicia Europea. Quiero decir, que España sigue siendo un faro en una política migratoria que es absolutamente transversal", ha asegurado Saiz. Así lo ha puesto de manifiesto Saiz en una entrevistada en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press, al ser preguntada por la posición de España ante los movimientos de otros países que apuestan por un mayor control de sus fronteras. En este sentido, la ministra ha destacado la atención humanitaria de España a las personas migrantes que "huyen de guerras, de persecuciones, de desastres climáticos". Asimismo, ha recalcado que desde el Ejecutivo son "absolutamente responsables y conocedores y contundentes contra todo lo que tenga que ver con explotación, con tráfico de personas, con mafias". "Esa política es la que lleva al Gobierno de España, siendo muy conscientes que ese drama humanitario es lo que tenemos que evitar. Y, por eso, poniendo todo, dejándolos la piel a todos los niveles para que eso se transforme en una migración regular y, fundamentalmente, segura para las personas", ha subrayado. En cuanto al reparto de menores migrantes no acompañados y a las críticas del PP en esta cuestión, Saiz ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de "soplar y sorber" y criticar al Gobierno, que ha dicho que cumple "de manera minuciosa" con el auto del Tribunal Supremo sobre solicitantes de asilo. "No se puede criticar al gobierno por no asumir una competencia que, por cierto, es de las comunidades autónomas, porque los menores son competencia de las comunidades autónomas. Y, por el otro lado, escuchar día sí y día también a un Partido Popular que cada vez que tiene oportunidad pone palos en la rueda", ha señalado. En esta misma línea, la ministra se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que pone "obstáculos" a centros para proteger a migrantes. "Un Partido Popular donde dentro de sus filas, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que se jacta de proteger y de atender a la población latinoamericana o incluso a los ucranianos y, sin embargo, estamos viendo cómo ponen obstáculos a medidas, a centros, a atención que se va a prestar en recursos del Estado, precisamente para proteger a población que también viene de Latinoamérica o de Ucrania", ha expuesto.