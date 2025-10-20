Saiz es "optimista" con las nuevas cuotas a autónomos y confirma que quiere congelarlas a los que ganan menos

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que es "optimista" con el diálogo social y la aprobación de las nuevas cuotas de autónomos y ha confirmado que contempla que en 2026 se congelen a los que ganan menos, es decir, a los que tienen rendimientos netos de entre 670 euros al mes o inferiores y 1166,70 euros.

En una entrevista este lunes en Ser Catalunya recogida por Europa Press, la ministra ha explicado que congelar cuotas el año que viene a los autónomos con menos rendimientos es una propuesta que "se está hablando ahora" con el sector antes de llevar la medida a aprobación.

"Ahora es el momento de los autónomos, llegará el momento de las fuerzas políticas", ha señalado Saiz, que se ha mostrado a disposición de todas las asociaciones para escuchar, acompañar y seguir trabajando a favor de las nuevas cuotas.

Asimismo, ha reprochado las críticas del PP a la reforma ya que, a su juicio, demuestra "una profunda demagogia y un profundo desconocimiento" de la importancia de estar protegidos como trabajadores autónomos".

"Las cotizaciones sociales de los autónomos van directamente a sus bolsillos, por eso creo que es muy importante centrar de lo que estamos hablando", ha añadido la ministra, que ha recordado que España es el único país con una cuota cerrada que da total cobertura a los autónomos.

REPARTO DE MENORES MIGRANTES

Respecto al reparto de menores migrantes, ha apelado a la "responsabilidad de las CC.AA." para hacer este ejercicio de solidaridad marcado por la ley. También ha sostenido que "no hay ninguna comunidad que quede fuera de esta cuestión", ya que si Catalunya recibió menos menores migrantes en el último reparto es porque ha estado acogiendo a muchos más durante los años anteriores.

JUNTS

Sobre el traspaso de las competencias migratorias a Catalunya pactado con Junts, que decayó en su votación en el Congreso tras el voto en contra de Podemos, ha asegurado que se retomará la negociación, si bien no ha especificado cuándo.

"Creo que es momento de que los grupos políticos hablen y que se bucee en profundidad en ese texto acordado entre el PSOE y Junts", ha opinado Saiz, que ve positivo que una CC.AA. quiera asumir las competencias de un ámbito tan complejo como la inmigración.