Saiz se reunirá la próxima semana con las plataformas de redes para que la retirada de mensajes de odio sea "más eficaz"

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reunirá la próxima semana con las plataformas para abordar la eliminación de mensajes de odio de las redes sociales. Así lo ha anunciado este jueves Saiz en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio, tras reunirse con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que ha detectado que los mensajes de odio en redes sociales pasaron de 6824 a 33.046 tras la agresión a un hombre en Torre Pacheco (Murcia), lo que supone un incremento de más del 384%. La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del OBERAXE, ha publicado un informe específico para analizar la actividad en redes sociales relacionada con los sucesos de Torre Pacheco (Murcia). El informe recoge que solo se han retirado el 22% de los mensajes de odio publicados en las redes sociales, por lo que Saiz trasladará a las plataformas su "importante papel" en este sentido y pedirá su colaboración. "La semana que viene voy a tener una reunión con las distintas plataformas para analizar el contenido de todo este informe", ha señalado la ministra, destacando que a la reunión asistirán miembros del OBERAXE. La responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que "es necesario insistir y trabajar con el compromiso de todas las plataformas para que esa retirada sea mucho más eficaz, mucho más rápida y que no puedan permanecer en el tiempo esos mensajes en las redes sociales". También ha detallado que no todas las plataformas tienen el mismo porcentaje de retirada de mensajes de odio. Por ejemplo, ha precisado que, en el caso de TikTOk, "hay un porcentaje más elevado". "Pero lo importante es apelar a esa corresponsabilidad", ha puntualizado. La ministra ha alertado de que "muchos de esos mensajes pueden ser susceptibles de ser delitos". "Tenemos una relación muy fluida con el Ministerio del Interior para poner en conocimiento de Fiscalía y analizar si son susceptibles de delito", ha subrayado. Igualmente, ha indicado que han iniciado una relación "muy importante" con el Ministerio de Igualdad. "En el marco de la Ley contra la Xenofobia, la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, vamos a establecer esa relación para poner en conocimiento a esta autoridad para que, en su caso, estimen si estos mensajes son susceptibles de incumplir precisamente esa ley de la no discriminación", ha manifestado. El informe del OBERAXE observa, durante el periodo de tiempo comprendido desde el 6 al 22 de julio, una evolución significativa en la cantidad de mensajes de odio registrados en redes sociales. El OBERAXE ha realizado este informe, que recoge que solo el 22% de los mensajes de odio fueron eliminados por las plataformas de redes sociales, después de que el pasado 9 de julio un vecino de Torre Pacheco (Murcia) de 68 años sufriera una agresión por parte de un grupo de jóvenes. La agresión involucró a tres individuos del norte de África que no intentaron robar, por lo que se baraja la hipótesis de que pudiera tratarse de un reto viral.