Saladax Biomedical anuncia que el doctor Salvatore J. Salamone ha recibido el prestigioso premio Dr. C.E. Pippenger

BETHLEHEM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--sep. 23, 2021--

El doctor Salvatore J. Salamone recibió el prestigioso premio Dr. C.E. Pippenger en la reunión anual de 2021 de la Asociación Internacional de Vigilancia Terapéutica de Medicamentos y Toxicología Clínica (IATDMCT) celebrada en Roma, Italia. Este premio se otorga a personas que han realizado contribuciones destacadas en el campo de la monitorización de fármacos terapéuticos (TDM). La TDM es un campo de la ciencia médica que busca garantizar que los pacientes reciban una dosis personalizada de medicamentos para lograr un resultado terapéutico óptimo. Por desgracia, muchos medicamentos, como los anticancerígenos, los antibióticos y los tratamientos antimicóticos, presentan graves toxicidades cuando se sobredosifican y son ineficaces cuando se subdosifican. La TDM trata de garantizar que el paciente reciba el fármaco suficiente para tratar la enfermedad, pero no demasiado como para causar toxicidades y potencialmente la muerte.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210923006020/es/

Dr. Salvatore J. Salamone (Foto: Business Wire)

El Dr. Salamone recibió este premio por sus contribuciones a la TDM en oncología. Comenzó a trabajar en la GDT de los fármacos contra el cáncer después de ser testigo de las reacciones adversas causadas por la toxicidad durante el tratamiento de quimioterapia de sus familiares. Se propuso que ningún paciente recibiera nunca medicamentos contra el cáncer sin que la GDT garantizara una dosis adecuada. Ha defendido el establecimiento de directrices clínicas para la GDT y la farmacología en oncología durante más de 15 años.

El Dr. Salamone aceptó este premio como un gran honor y rindió homenaje a la influencia que el Dr. Pippenger tuvo en el campo de la TDM y en él personalmente. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de diagnósticos, el Dr. Salamone es reconocido mundialmente en el campo de la monitorización de fármacos y ha publicado extensamente en esta área. En su discurso de aceptación, el Dr. Salamone habló del importante papel que desempeña la TDM en la medicina personalizada.

El Dr. Salamone continuó describiendo que la "desafortunada realidad en oncología es que muchos, si no la mayoría, de los pacientes no están recibiendo la dosis correcta de quimioterapia y tenemos que actuar". El Dr. Salamone prosiguió: "Los pacientes están sufriendo innecesariamente efectos adversos porque la dosis es demasiado alta, mientras que otros no están recibiendo suficiente fármaco para tratar el cáncer con eficacia". Utilizar el método de dosificación estándar de la superficie corporal (BSA), desarrollado en 1916, para administrar la quimioterapia ha quedado obsoleto. Bienvenidos al siglo XXI". Describió la falta de conocimiento y la resistencia a la TDM por parte de la comunidad oncológica. "Insto a todos los miembros de la IATDMCT a ser más activos en la participación de la comunidad oncológica", declaró el Dr. Salamone. "Recibir este premio me inspira a seguir persiguiendo mi objetivo de convertir la GDT en el estándar de atención en oncología".

"No alcanzaremos plenamente la promesa de la medicina personalizada hasta que cada paciente reciba la cantidad correcta de fármaco para su cuerpo", dijo el Dr. Salamone. "Como primer individuo de la industria en recibir este prestigioso premio, me siento profundamente honrado y emocionado de que el trabajo de mi vida haya sido reconocido por una organización tan estimada".

Sobre saladax biomedical, inc.

Con sede en Bethlehem, PA, Saladax Biomedical, Inc. es una empresa privada que desarrolla, fabrica y comercializa ensayos que proporcionan niveles terapéuticos rápidos de medicamentos esenciales y que salvan vidas prescritos por psiquiatras y oncólogos. Desde 2007, la tecnología patentada de Saladax se utiliza en los laboratorios clínicos o en los puntos de atención para ayudar a los médicos a supervisar y optimizar la atención al paciente, visite Saladax.com

Para obtener más información, visite Saladax.com o MyCareTests.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210923006020/es/

CONTACT: Saladax Biomedical, Inc.

Salvatore Salamone, Ph.D., 610-419-6731

ssalamone@saladax.com

Keyword: pennsylvania united states north america

Industry keyword: biotechnology health pharmaceutical clinical trials oncology

SOURCE: Saladax Biomedical, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/23/2021 09:41 pm/disc: 09/23/2021 09:42 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210923006020/es