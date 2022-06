Salah: "Daría todos mis premios personales por volver a jugar la final ante el Madrid"

El delantero del Liverpool Mohamed Salah indicó este jueves que sacrificaría "todos los premios personales" que ha ganado esta temporada para tener otro intento en la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid, disputada el sábado pasado en París con triunfo merengue por 0-1 gracias al gol de Vinicius.

El gol del internacional brasileño en la segunda mitad marcó la diferencia, ya que el Real Madrid aseguró el triunfo para levantar su decimocuarta Copa de Europa, una cifra de cinco conquistas en los últimos nueve años.

El equipo de Jurgen Klopp, que se quedó con la miel en los labios también en la Premier, terminó ganando la FA Cup y la Copa de la Liga. Sin embargo, Salah logró condecoraciones individuales por la mayor cantidad conjunta de goles en la máxima categoría inglesa, asistencias, gol de la temporada y los premios 'FWA' y 'PFA Fans' 'Jugador del Año'.

Ningún jugador de la Premier League pudo igualar los 36 actuaciones en goles 'reds' del internacional egipcio (23 goles y 13 asistencias), lo que lo sitúa por encima de sus competidores. Pero el jugador de 29 años insiste en que recordará la campaña 2021-22 con pesar después de no poder vencer nuevamente al Madrid, que también levantó el trofeo de la Champions League 2017-18 con una victoria por 3-1 sobre el Liverpool.

"Ser reconocido por los aficionados y por los periodistas deportivos en la misma temporada es algo especial que nunca olvidaré", publicó Salah en Twitter. "Sin embargo, daría todos esos premios personales por la oportunidad de volver a jugar esa final, pero no es así como funciona el fútbol", agregó.

"No puedo expresar con palabras cuánto queríamos traer ese trofeo de regreso a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los fanáticos por su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana", sentenció Salah.