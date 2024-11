Salah dice estar 'más fuera que dentro' de Liverpool al acercarse los últimos meses de su contrato

Mohamed Salah despertó dudas sobre su continuidad en Liverpool al mencionar que aún no ha recibido una oferta de extensión de su contrato, que expira al final de la temporada.

El astro egipcio habló después de anotar dos goles en la victoria 3-2 del Liverpool sobre Southampton el domingo y sugirió que es más probable que deje al líder de la Liga Premier.

“Bueno, estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, dijo a los periodistas. “Probablemente estoy más fuera que dentro. Saben que he estado en el club durante muchos años. No hay club como este. Pero al final no está en mis manos”.

El doblete de Salah ayudaron a Liverpool a ampliar su ventaja en la cima de la clasificación a ocho puntos. El atacante tiene 32 años y ha estado en el club desde 2017.

Ha marcado 12 goles en 18 partidos esta temporada. Salah dio una rara entrevista a la prensa escrita inglesa antes de subir al autobús del equipo después del duelo contra Southampton y expresó su frustración por la falta de progreso con su contrato.

“No voy a retirarme pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier y, con suerte, la Liga de Campeones también. Estoy decepcionado, pero veremos”, dijo. “Soy muy profesional. Todos pueden ver mi ética de trabajo. Solo trato de disfrutar mi fútbol y jugaré al máximo nivel tanto tiempo como sea posible. Solo estoy haciendo lo mejor porque así soy y trato de darlo todo por mí mismo y por el club. Veremos qué sucede después”.

El nombre de Salah ha sonado para un traspaso a Arabia Saudí desde que la nación rica en petróleo inició una campaña para atraer a varias figuras a su liga.

Salah es el máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier con 167 goles. Lleva 223 goles en 367 partidos en todas las competiciones. Ha ganado todos los trofeos de envergadura posibles con el club de Merseyside, incluyendo el título de liga y la Liga de Campeones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP