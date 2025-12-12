LA NACION

Salah estará en la convocatoria del Liverpool contra el Brighton (medios)

El atacante egipcio Mohamed Salah estará en la convocatoria del Liverpool para el partido del sábado por la decimosexta jornada de Premier League contra el Brighton, según...

Salah estará en la convocatoria del Liverpool contra el Brighton (medios)
Manu Fernandez - AP

El atacante egipcio Mohamed Salah estará en la convocatoria del Liverpool para el partido del sábado por la decimosexta jornada de Premier League contra el Brighton, según informaron varios medios británicos el viernes.

Tanto BBC como Sky Sports informaron que el entrenador Arne Slot habría tomado esa decisión teniendo en cuenta el bien común del club.

El neerlandés había anunciado que hablaría con Salah en la mañana de este viernes, tras las declaraciones del egipcio el pasado fin de semana, que dejaron en duda su futuro en Anfield.

Salah acusó al Liverpool de haberlo dejado "a los pies de los caballos", tras haber sido suplente en el empate 3-3 en Leeds el pasado sábado, el tercer partido consecutivo en el que no arrancó desde el once inicial.

