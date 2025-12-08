Salah se queda fuera de la convocatoria del Liverpool para enfrentar al Inter tras criticar al club

8 dic (Reuters) - Mohamed Salah no fue incluido en la lista de 19 jugadores del Liverpool para el partido de Liga de Campeones del martes en el campo del Inter de Milán, después de que el delantero dijo que el club le había lanzado "a las patas de los caballos".

Salah, suplente el sábado en el empate a 3-3 contra el Leeds United, arremetió contra el club y su entrenador, Arne Slot, después del partido, y dijo a la prensa que le habían convertido en el chivo expiatorio del mal inicio de temporada del Liverpool, que marcha noveno en la Premier League.

El internacional egipcio se entrenó con la plantilla del Liverpool el lunes por la mañana. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)