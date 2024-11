Salah se siente bien en Liverpool a pesar del estancamiento contractual, afirma Slot

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El entrenador del Liverpool, Arne Slot, cree que Mohamed Salah está “en un buen lugar” y no se ve afectado por el estancamiento de su contrato con el club.

El último acuerdo de Salah expira al final de esta temporada y las últimas declaraciones que dio el domingo tras la victoria del Liverpool por 3-2 en Southampton es que estaba decepcionado por no haber recibido una nueva oferta de contrato, diciendo: “Probablemente estoy más fuera que dentro”.

El tema dominó la conferencia de prensa del Liverpool antes del partido del miércoles contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, con Slot deseoso de minimizar cualquier fricción con Salah, e incluso sugirió que la situación está haciendo que el extremo juegue tan bien como siempre.

“No creo que Mo esté distraído en absoluto”, dijo Slot el martes. “Tal vez incluso saque lo mejor de él si miras sus actuaciones hasta ahora.

“Hablo con Mo sobre lo que espero de él, como lo hago con todos los demás jugadores, y él está en un buen lugar en este momento. No me distraen sus comentarios y no creo que sus compañeros de equipo lo estén”.

Salah ha marcado 12 goles en 18 apariciones para el Liverpool esta temporada y es el segundo en la Premier League con 10 goles en 12 partidos, solo detrás de Erling Haaland del Manchester City (12 goles).

Slot incluso bromeó: “Lo único que puedo decir es que si miro mis alineaciones, Mo está más dentro que fuera”.

Los últimos contratos de Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold también están programados para expirar al final de esta temporada.

“En realidad, aplica para los tres — Mo, Virgil y Trent están todos en posiciones similares”, dijo el defensor del Liverpool, Andy Robertson. “Cada uno de ellos está tan enfocado en el próximo juego y en entrenar y prepararse adecuadamente”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP