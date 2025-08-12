Salarios británicos crecen un 5% en tres meses hasta junio

LONDRES, 12 ago (Reuters) -

El crecimiento de los ingresos semanales medios británicos, excluidas las gratificaciones, se mantuvo en el 5,0% en los tres meses hasta junio en comparación con el año anterior, según informó el martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Los economistas encuestados por Reuters esperaban en su mayoría un crecimiento salarial anual regular del 5,0% para el periodo abril-junio, el mismo ritmo que en los tres meses hasta mayo.

El Banco de Inglaterra recortó la semana pasada los tipos de interés al 4% desde el 4,25% en una decisión ajustada y dividida. Algunos de sus responsables están preocupados principalmente por los riesgos que plantean las presiones subyacentes sobre los precios en la economía, incluido el crecimiento salarial, mientras que otros se centran más en los signos de desaceleración del mercado laboral.

Según datos de LSEG, los inversores no prevén otra bajada de tipos del Banco de Inglaterra hasta febrero de 2026, a pesar de que la inflación subió en junio al 3,6%, su nivel más alto desde enero de 2024, y de que el Banco de Inglaterra prevé que alcance pronto el 4%, el doble del objetivo del banco central. (Información de Suban Abdulla; edición de Kate Holton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)