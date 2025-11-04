Saldo de muertos por inundaciones en Vietnam sube a 40 mientras poderoso tifón se acerca

El número de muertos tras una semana de inundaciones y lluvias récord en el centro de Vietnam ascendió a 40 personas este martes, informaron las autoridades, mientras el poderoso tifón Kalmaegi se acerca a la región devastada.

La franja central del país asiático fue azotada en los últimos días por lluvias torrenciales que convirtieron las calles en canales, desbordaron ríos e inundaron algunos de los sitios históricos más visitados del país.

En 24 horas cayeron hasta 1,7 metros de lluvia, un máximo nacional.

Las víctimas mortales se registraron en las provincias de Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri, según la agencia de gestión de desastres del Ministerio de Medioambiente, que informó que seis personas siguen desaparecidas.

La embestida del mal tiempo continuará, ya que se prevé que el tifón Kalmaegi toque tierra en la madrugada del viernes, de acuerdo con la oficina meteorológica nacional.

Vietnam es propenso a las lluvias torrenciales entre junio y septiembre, pero pruebas científicas han identificado un patrón de cambio climático provocado por el hombre que hace que las condiciones extremas sean más frecuentes y destructivas.

Cada año, unos 10 tifones o tormentas tropicales suelen afectar al país, directamente o en alta mar, pero Kalmaegi será el decimotercero de 2025.

La tormenta azota actualmente Filipinas, donde ha causado la muerte de al menos dos personas y ha desplazado a cientos de miles.

Podría alcanzar la costa de Vietnam con vientos de hasta 166 kilómetros por hora a medida que se acerque el jueves, según el servicio meteorológico local.

