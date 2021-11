Sale de prisión acusado por muerte de estudiante británica

Rudy Guede, izquierda, sale de prisión temporalmente en Viterbo, Italia, el 25 de junio de 2016. Guede, la única persona condenada por el asesinato en 2007 de la estudiante británica Meredith Kercher en Italia fue liberado el 23 de noviembre de 2021 después de cumplir la mayor parte de su condena de 16 años de prisión, informó su abogado. (Foto AP/Gregorio Borgia) FILE - Rudy Guede, left, is greeted by an unidentified person as he leaves the penitentiary for a temporary release of thirty-six hours, in Viterbo, Italy, on June 25, 2016. Guede, the only person convicted in the 2007 murder of British student Meredith Kercher has been freed after serving most of his 16-year prison sentence. Italian news agencies LaPresse and ANSA quoted attorney Fabrizio Ballarini as saying Rudy Guede's planned Jan. 4 release had been moved up a few weeks by a judge and was freed on Tuesday.(AP Photo/Gregorio Borgia)