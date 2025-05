Sale humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina, señalando la elección de un nuevo papa

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Salió humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina y las grandes campanas de la Basílica de San Pedro repicaron el jueves después de que los cardenales eligieran al 267º papa para liderar la Iglesia Católica.

La multitud en la Plaza de San Pedro estalló en vítores, los sacerdotes hicieron la señal de la cruz y las monjas lloraron mientras la multitud gritaba, “¡Viva il papa!” después de que el humo blanco se elevara en el cielo de la tarde.

Esto significa que el ganador aseguró al menos 89 votos de los 133 cardenales que participan en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco.

El nombre se anunciará más tarde, cuando un cardenal de alto rango pronuncie las palabras “¡Habemus Papam!” en latín — que significa “ ¡Tenemos papa!” — desde la logia de la Basílica de San Pedro. El cardenal luego lee el nombre de nacimiento del ganador en latín y revela el nombre que ha elegido para ser llamado.

Se espera que el nuevo papa haga su primera aparición pública e imparta una bendición desde la misma logia.

Ojos en la chimenea

Grandes grupos escolares se unieron a la mezcla de humanidad que esperaba el resultado en la Plaza de San Pedro. Se mezclaron con personas que participaban en peregrinaciones del Año Santo planificadas previamente y periodistas de todo el mundo que han descendido a Roma para documentar la elección.

“¡La espera es maravillosa!” exclamó Priscilla Parlante, una romana.

“Esperamos el humo blanco esta noche”, indicó Pedro Deget, de 22 años, un estudiante de finanzas de Argentina. Dijo que él y su familia visitaron Roma durante el pontificado del papa argentino y esperaban un nuevo papa a imagen de Francisco.

“Francisco hizo bien en abrir la Iglesia al mundo exterior, pero en otros frentes tal vez no hizo lo suficiente. Veremos si el próximo podrá hacer más”, expresó Deget desde la plaza.

El reverendo Jan Dominik Bogataj, un fraile franciscano esloveno, fue más crítico con Francisco. Indicó que si estuviera en la Capilla Sixtina, votaría por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el Patriarca Latino de Jerusalén que está en muchas listas de contendientes papales.

“Tiene ideas claras, no mucha ideología. Es un hombre directo, inteligente y respetuoso”, dijo Bogataj desde la plaza. “Sobre todo, es ágil”.

Una larga espera en la primera votación

El miércoles por la noche, el humo negro de la primera votación salió de la chimenea de la capilla poco después de las 9 p.m., unas cuatro horas y media después de que los cardenales ingresaran a la Capilla Sixtina para prestar sus juramentos al inicio del cónclave.

La hora tardía provocó especulaciones sobre por qué tomó tanto tiempo: ¿Tuvieron que rehacer la votación? ¿Alguien se enfermó o necesitó ayuda con la traducción? ¿El predicador papal tardó mucho en dar su meditación antes de que comenzara la votación?

“Probablemente necesiten más tiempo”, dijo Costanza Ranaldi, una mujer de 63 años que viajó desde Pescara en la región de Abruzzo en Italia al Vaticano.

Algunos de los cardenales habían dicho que esperaban un cónclave corto. Durante gran parte del siglo pasado, el cónclave ha necesitado entre tres y 14 votaciones para encontrar un papa. Juan Pablo I —el papa que reinó durante 33 días en 1978— fue elegido en la cuarta votación. Su sucesor, Juan Pablo II, necesitó ocho. Francisco fue elegido en la quinta en 2013.

Conjeturas sobre los contendientes

Los cardenales abrieron el ritual secreto y centenario el miércoles por la tarde, participando en un rito más teatral de lo que incluso Hollywood podría crear. Sotanas rojas brillantes, guardias suizos en posición de atención, antiguos cantos y juramentos en latín precedieron el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina para aislar a los cardenales del mundo exterior.

El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de 70 años bajo Francisco y un fuerte contendiente para sucederlo como papa, asumió el liderazgo de los procedimientos como el cardenal más senior menor de 80 años elegible para participar.

Parolin parecía haber recibido las bendiciones de nada menos que Re, el respetado anciano entre los cardenales. Durante el tradicional intercambio de paz durante la misa previa al cónclave el miércoles, Re fue captado por un micrófono abierto diciéndole a Parolin “auguri doppio” o “doble felicitación”. Los italianos debatieron si era solo un gesto habitual reconociendo el papel de Parolin en la conducción del cónclave, o si podría haber sido un respaldo informal o incluso una felicitación prematura.

El proceso de votación

La votación sigue una coreografía estricta, dictada por la ley de la Iglesia.

Cada cardenal escribe su elección en un papel inscrito con las palabras “Eligo in summen pontificem” — “Elijo como sumo pontífice”. Se acercan al altar uno por uno y dicen: “Llamo como mi testigo a Cristo el Señor, quien será mi juez, que mi voto es dado a aquel que, ante Dios, creo que debe ser elegido”.

La papeleta doblada se coloca en un plato redondo y se inclina en una urna de plata y oro. Una vez emitidas, las papeletas son abiertas una por una por tres diferentes “escrutadores”, cardenales seleccionados al azar que anotan los nombres y los leen en voz alta.

Los escrutadores, cuyo trabajo es verificado por otros cardenales llamados revisores, luego suman los resultados de cada ronda de votación y los escriben en una hoja de papel separada, que se conserva en los archivos papales.

A medida que el escrutador lee cada nombre, perfora cada papeleta con una aguja a través de la palabra “Eligo”. Todas las papeletas se atan luego con hilo, y el paquete se aparta y se quema en la estufa de la capilla junto con un químico para producir el humo.

___

Las periodistas de The Associated Press Giada Zampano, Helena Alves y Vanessa Gera contribuyeron a este despacho.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.