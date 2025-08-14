Sale ileso congresista colombiano en atentado

El mismo Triana dio cuenta del ataque al grabar un mensaje a bordo del vehículo impactado, junto a un grupo de sus escoltas y anunciar que iba camino a otra población para ponerse a salvo.

Una vez conocida la situación se envió un helicóptero para evacuarlo de la zona, avisó el presidente Gustavo Petro, quien señaló que en el lugar del ataque había presencia de las disidencias del Estado Mayor Central, un grupo guerrillero con el que el Ejército ha sostenido combates.

El ministro de Interior, Armando Benedetti, anunció que este jueves se convocó al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormp), que incluye a varias autoridades para "analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros".

Cambio Radical responsabilizó "directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida" del congresista y "de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad", al sostener que "en repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra" sin que hasta ahora "se hayan tomado las medidas necesarias para su protección".

El ataque a Triana se produjo el mismo día en que se realizó el sepelio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien fue baleado el 7 de junio en un mitin político en Bogotá y murió tras permanecer hospitalizado dos meses. (ANSA).