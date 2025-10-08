Salesforce anuncia inversión de US$1000 millones en México en los próximos cinco años

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - Salesforce, la empresa líder mundial en gestión de relaciones con clientes impulsada por inteligencia artificial, anunció el miércoles que invertirá US$1000 millones en México durante los próximos cinco años.

La empresa dijo en un comunicado que el plan busca fortalecer su presencia en el país y apoyar la transformación digital de las empresas mexicanas y regionales.

Salesforce indicó que los recursos se destinarán a la apertura de una nueva oficina de última generación, la operación de un Centro Global de Entrega (Global Delivery Center, GDC) y la contratación de talento especializado.

Parte de la inversión también se enfocará en capacitación laboral y formación en inteligencia artificial, con el fin de ampliar lo que calificó del ecosistema local de innovación.

La compañía destacó que México es un mercado estratégico en crecimiento, con una base de clientes que incluye a empresas como Xcaret, Grupo Bafar y FEMSA, además de una red de casi 1000 socios y distribuidores que sustentan su expansión regional.

El presidente y director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, afirmó en el comunicado que la inversión "refuerza el compromiso con México como un mercado clave para el crecimiento impulsado por IA". (Reporte de Javier Leira)