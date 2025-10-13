Salesforce invertirá US$15.000 millones en San Francisco en medio del auge de la IA

13 oct (Reuters) - Salesforce dijo el lunes que invertiría US$15.000 millones en San Francisco en los próximos cinco años para acelerar la adopción de la IA, en un momento en que el proveedor de software en la nube busca afinar su ventaja competitiva frente a los gigantes tecnológicos.

Fundada en San Francisco en 1999 y todavía con sede en la ciudad, Salesforce ha estado integrando la IA en sus productos, incluida la plataforma de mensajería en el lugar de trabajo Slack, mientras compite con empresas como ServiceNow, Oracle y Microsoft para ganar empresas deseosas de adoptar la tecnología en auge.

Salesforce dijo que la última inversión apoyaría un nuevo centro de incubación de IA en su campus de San Francisco y ayudaría a las empresas a adoptar agentes de IA, que pueden realizar tareas en nombre de los usuarios.

"Esta inversión de US$15.000 millones refleja nuestro profundo compromiso con nuestra ciudad natal: hacer avanzar la innovación en IA, crear puestos de trabajo y ayudar a las empresas y a nuestras comunidades a prosperar", dijo el CEO Marc Benioff en un comunicado.

El anuncio se produce antes de la conferencia Dreamforce de la empresa, que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre en San Francisco. Se espera que la conferencia anual atraiga a cerca de 50.000 asistentes y genere US$130 millones en ingresos locales, según Salesforce.

La empresa, que cuenta con más de 76.000 empleados en todo el mundo, anunció la semana pasada sus planes de invertir US$1000 millones en México en los próximos cinco años. Comenzó a operar en México en 2006.

Las acciones de Salesforce subían casi un 1% en las operaciones de la mañana. En lo que va de año han caído alrededor de un 28%.

A primera hora del día, la empresa también lanzó a escala mundial su plataforma de inteligencia artificial "Agentforce 360".

En septiembre, la empresa pronosticó unos ingresos para el tercer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. También anunció entonces un aumento de US$20.000 millones en su programa de recompra de acciones. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)