Salma Paralluelo es baja por lesión para visita de España a Suecia

La atacante española Salma Paralluelo, que fue cambiada por lesión antes de la media hora durante la victoria 4-0 sobre Suecia el viernes en la ida de semifinales de la Liga de Naciones femenina de la UEFA, no estará debido a ese problema en la vuelta del martes en Gotemburgo.

"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado, 25 de octubre, a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda", informó la Federación Española de Fútbol (RFEF) en un breve comunicado este sábado.

"La futbolista del FC Barcelona regresará a la Ciudad Condal para comenzar su recuperación", apuntó.

Las pruebas médicas revelaron por lo menos que no tiene una rotura del ligamento de la rodilla, donde ya sufrió una grave lesión en 2021.

Según el diario As, "lo normal es que esté entre 8 y 12 semanas de baja", mientras que Marca hace una estimación más amplia, de "entre 3 y 12 semanas".

Paralluelo había sido titular en el primer once de la nueva seleccionadora de España, Sonia Bermúdez, pero fue cambiada por Claudia Pina antes de la media hora de partido en Málaga.

La jugadora se retiró del campo entre lágrimas, lo que hacía temer una lesión grave.

A falta de conocer más detalles sobre el tiempo estimado de baja, se perderá seguro el desplazamiento a Suecia, para el que es reemplazada por Athenea del Castillo.

Si España no sufre un desastre en Suecia, se clasificará a la final de la Liga de Naciones, que tendrá que jugar los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, a ida y vuelta, contra Alemania o Francia.

