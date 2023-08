Salma Paralluelo, la atleta indiscutible en la selección de fútbol de España

El entrenador de la selección española Jorge Vilda insiste en que sus 23 jugadoras en el Mundial femenino son titulares, pero algunas son más titulares que otras. Una de ellas es Salma Paralluelo.

La espigada atacante no ha faltado en la alineación española en sus cuatro partidos por el Mundial femenino, ni siquiera en el duelo por octavos de final ante Suiza, en el que España goleó 5-1 y alcanzó una histórica clasificación a cuartos.

El partido contra Suiza fue una nueva oportunidad para apreciar el juego de Paralluelo, su velocidad imparable, su habilidad para escurrir la pelota entre las rivales, sus centros con sentido de gol y, si le dan espacio, su potente remate de pierna izquierda.

Por su entendimiento con figuras ofensivas como Jennifer Hermoso y Esther González, Vilda la ha utilizado en diferentes funciones de su línea de tres atacantes.

"A Salma no hay quien la pare", comentó González durante el Mundial. "A mí como delantera me encanta que me estén haciendo centros" como los de la número 18 de su equipo.

Antes del inicio del Mundial, su compañera Aitana Bonmatí tuvo palabras elogiosas sobre Salma.

"Es algo único. Es difícil de encontrar, es una jugadora que viene del atletismo, tiene mucha calidad con esa zurda y muy buen golpeo. Cuando hemos jugado juntas hemos combinado bien y tratamos de encontrarla al espacio y al pie. Tiene las dos opciones", expresó Bonmatí, el motor de la selección española.

Las condiciones atléticas de la jugadora del Barcelona no son de extrañar. Desde su infancia combinó el fútbol con el atletismo, ganando medallas en diferentes categorías.

- Premios en fútbol y atletismo -

Cuando le tocó elegir el deporte al que se dedicaría, optó por el fútbol, con tan buen suceso que pasó a integrar las selecciones menores de España llegando a ser declarada la mejor jugadora del Mundial Sub-20 del año pasado en Costa Rica.

"Empecé a los siete años con los dos deportes. Al principio era un juego y poco a poco, mientras iba creciendo, me fui dando cuenta de que iba a más", contó en una entrevista con FIFA+.

Pero antes de dejar el atletismo acumuló lauros en los en 300 metros, en triple salto, en 60 metros con vallas, en 300 metros con vallas y otras pruebas.

Ahora con 19 años es figura indiscutible de la selección absoluta de España que hizo historia al lograr su primera clasificación a cuartos de final.

El año pasado fue de grandes recompensas para Salma, quien fue fichada por el Barcelona donde se encontró con su ídolo Alexia Putearlas.

Nacida en Zaragoza de padre español y madre de Guinea Ecuatorial, Salma comenzó en el fútbol profesional con el Villarroel y las selecciones menores de España, antes de llegar al Barcelona y la selección mayor.

Mas/psr

AFP