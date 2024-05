Salma Paralluelo: "Poder ganar otra 'Champions' sería otro sueño cumplido"

Sobre España y París 2024: "Vamos con muchísima ilusión y con ganas de darlo todo"

BARCELONA, 10 May. 2024 (Europa Press) -

La jugadora del Barça Femení Salma Paralluelo reconoció que ganar de nuevo la Liga de Campeones Femenina y revalidar el título conseguido el año pasado sería "otro sueño cumplido" para ella, que dejó el atletismo para centrarse en su carrera como futbolista y, a sus 20 años, ser ya una de las jugadoras más destacadas del panorama europeo.

"El poder ganar la final de la Champions sería otro sueño cumplido. Creo que estamos todas súper motivadas con ese objetivo. Entonces ojalá se dé. Estamos aquí en España, con el calor de toda la gente. Entonces ojalá, sería muy bonito", aseguró la nueva embajadora de Just Eat tras un evento con la compañía de comida a domicilio.

Paralluelo fue titular en la victoria de la pasada edición de la 'Champions' sobre el Wolfsburgo (3-2), en el Philips Stadion de Eindhoven (Países Bajos) y con remontada blaugrana en la segunda parte tras llegar al descanso con 0-2 para las alemanas.

En esta ocasión, el Barça intentará revalidar el título frente al poderoso Olympique de Lyon, club que lidera el palmarés de la competición con 8 títulos, el último de ellos ganado en 2022 antes unas blaugranas que ahora, en San Mamés (Bilbao), buscarán la revancha.

Además, tras ganar la Liga F, el triplete es una opción ya que jugarán también la final de la Copa de la Reina, título que no pudieron disputar el año pasado al quedar fuera por una alineación indebida. "El tener en vista la final de la copa de la Reina, pues es algo súper ilusionante que afrontamos con la mayor de las ambiciones la posibilidad de levantar un título", aseguró.

"Para mí estar en el Barça es un privilegio. Me parece el mejor escenario para seguir creciendo, para al final buscar tu máximo nivel y, lo que te digo, es un placer entrenar con jugadoras así, y con toda la intensidad y el ritmo de entrenamiento es un privilegio", manifestó.

En cuanto a la selección, cree que la clave del éxito es la "actitud" de las jugadoras. "La unión como equipo es súper importante en cualquier tipo de competición. Creo que estamos todas muy conectadas con el objetivo y esa fe que tenemos en poder conseguir las cosas, esa ambición creo que es el secreto", manifestó.

Tras ganar el Mundial, España debutará este verano en unos Juegos Olímpicos, en París 2024. "Los Juegos Olímpicos suponen un reto súper ilusionante para todas y una experiencia creo que única de vivir. Vamos con muchísima ilusión y con ganas de darlo todo allí, porque va a ser una competición súper importante y podríamos dar otro paso adelante", auguró.

Después de ganar a Bélgica y República Checa, España lidera el grupo para clasificarse para la Eurocopa 2025. Una cita en la que también tienen depositada "las mismas ganas e ilusión". "Estamos en el camino y queremos estar en esa fase final de la Eurocopa. Entonces, con confianza, no confiadas, sino con confianza de todo el trabajo que estamos haciendo y de seguir sumando puntos que van a ser súper importantes", reconoció.

La internacional española cree que el fútbol femenino está dando "grandes pasos" adelante. "Estábamos mucho más atrás. Y bueno, lo importante es estos pasitos que vamos dando, que se va elevando más, que se va escuchando más. Las niñas hoy en día pueden tener referentes como futbolistas, cosa que antes no. Entonces, es seguir en esta línea, seguir impulsando que la gente nos siga apoyando porque podemos llegar mucho más lejos, seguro", vaticinó.

En este sentido, Salma Paralluelo da su imagen a la iniciativa 'Cómete el juego' de Just Eat, plataforma de reparto de comida a domicilio, y sirve de inspiración a las niñas que sueñan con ser jugadoras de fútbol profesional.

Una campaña con la que los socios de Just Eat pueden patrocinar equipos de fútbol femenino en su localidad. "La iniciativa de Just Eat me parece súper importante. Al final, conecta el futbol femenino base con restaurantes y los ayuda en todo tema de patrocinio, de gestión. Es súper importante también la iniciativa de 40.000 euros invertidos en estos equipos para ayudarles en todo tipo de equipamiento o material e instalaciones deportivas", reconoció Paralluelo.

Los restaurantes participantes ofrecerán el apoyo que cada club necesite en función de sus necesidades específicas. Por ejemplo, suministrando las comidas previas a los partidos, funcionando como puntos de encuentro o brindando mentoría y asesoramiento para que los clubes puedan expandirse comercialmente.

Europa Press