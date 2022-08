Salma Paralluelo: "Siempre me gusta soñar, ojalá que pueda estar en el Mundial con la Absoluta"

La delantera de la selección española Sub-20 Salma Paralluelo reconoció que "ojalá" pueda estar el año que viene en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la Absoluta y que para lograrlo no le va a "faltar trabajo y dedicación", mientras que calificó de "algo increíble" haber ganado su segundo título mundial tras formar parte del combinado que se coronó en 2018 en categoría Sub-17.

"Ojalá, a mí siempre me gusta soñar y toda jugadora quiere estar ahí, así que lucharé por ello. Simplemente tengo que trabajar, no depende de mí, pero sí depende de mí el trabajo y la dedicación y eso no va a faltar", señaló Paralluelo a los medios tras la recepción en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) al combinado Sub-20 por su título mundial en Costa Rica.

En este sentido, cree que "puede ser" que este éxito se pueda trasladar en un futuro a la Absoluta. "La idea en las categorías inferiores es que las jugadoras vayan subiendo y por qué no. Está muy bien que empecemos así con un Mundial Sub-20, que es una pasada, y hay que seguir en esa línea porque podemos conseguir cosas aún más grandes", apuntó.

La aragonesa confesó estar "muy contenta" y sentirse "muy afortunada" por haber conseguido otro gran título cuatro años después de hacer historia con el título mundial Sub-17. "Puede vivirlo con la Sub-17 y volver a repetir ahora es algo increíble. Sueñas con ello, pero no te lo llegas a imaginar y el estar aquí otra vez te da una motivación extra para saber que puedes conseguir todo lo que nos propongamos", advirtió.

La nueva jugadora del FC Barcelona consideró que a nivel emocional estuvieron "bien" en la final ante Japón, un partido donde además de ella también tenía esa "experiencia" del Sub-17 la capitana Ana Tejada. "Estábamos tranquilas porque nos apoyábamos en todas y sabíamos que saliendo como en los anteriores partidos y tomándonoslo como uno más, obviamente sabiendo que era una final, iban a salir las cosas", expresó.

Salma Paralluelo celebró la unión de todas las internacionales. "Pasas muchos días juntas, cada una es de su padre y su madre, con sus diferencias, pero hemos conseguido llevarnos muy bien y ser esa piña que es superimportante, y en el campo se ha visto reflejado", admitió la delantera, que elogió que hiciesen "un trabajo muy bueno en todas las posiciones". "Estábamos preparadas para no fallar el día de la final", aseguró.