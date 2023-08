La extremo española Salma Paralluelo está cerca de completar un año de ensueño e inédito en el mundo del fútbol si consigue este domingo junto a la selección española el título en el Mundial Femenino de Fútbol, un éxito que uniría a los de campeona del mundo Sub-20 y Sub-18 o al de la Liga de Campeones con el FC Barcelona y cuando aún no ha cumplido los 20 años.

La aragonesa lleva viviendo en una nube desde hace más de doce meses, un tiempo que ha vivido a la misma velocidad con la que corría por las pistas cuando era atleta, y se ha convertido en una de esas deportistas que tienen el don de aparecer en los momentos importantes de la historia, confirmando seguramente ser una de las líderes de aquella selección que hizo historia en el 2018 conquistando el Mundial Sub-17. En ese equipo, donde sobresalía Claudia Pina, también estaban con ella la portera Cata Coll y la delantera Eva Navarro.

Entonces, tenía apenas 15 años y también era una prometedora atleta, carrera que tuvo que dejar el pasado verano cuando tuvo que tomar la difícil decisión de dejar el club que le había formado y con el que había debutado en Primera División, el Villarreal, para unirse al FC Barcelona, el mejor equipo femenino del panorama futbolístico europeo.

Salma Paralluelo firmó ese contrato con el conjunto azulgrana cuando aún tenía seguramente la amargura de haberse perdido la Eurocopa con la 'Roja' por culpa de una lesión muscular, en lo que iba a ser seguramente su presentación con la Absoluta. Sí estuvo meses después en Costa Rica con las jugadoras de su edad en el Mundial Sub-20 y ahí fue clave para volver a hacer historia. España nunca había sido campeona del mundo en esta categoría y la zaragozana ayudó con un doblete en la final ante Japón (3-1), convirtiéndose en la primera jugadora de la historia de los Mundiales de la categoría que conseguía marcar por partida doble en una final y siendo 'MVP' tanto de la final como de las semifinales ante Países Bajos.

"Ojalá, a mí siempre me gusta soñar y toda jugadora quiere estar ahí, así que lucharé por ello. Simplemente tengo que trabajar, no depende de mí, pero sí depende de mí el trabajo y la dedicación y eso no va a faltar", señaló la delantera entonces tras la recepción en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) al combinado Sub-20 por este éxito sobre sus opciones de estar en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

Fue el inicio de una temporada 2022-2023 inolvidable para ella. A nivel de clubes, la delantera española consiguió levantar su primera Liga F de la mano del FC Barcelona, equipo con el que también se proclamó campeona de la Liga de Campeones, siendo titular en la final ante el Wolfsburgo alemán. Doblete al que sumó el de la Supercopa de España, marcando en la semifinal ante el Real Madrid uno de sus 16 goles que lleva en este año, y que estrenó a lo grande su palmarés de clubes.

Entre medias, Jorge Vilda mantuvo la confianza ciega en ella desde el primer momento y tuvo un sitio fijo en la lista mundialista, cogiendo experiencia y liderazgo durante la preparación para un Mundial donde está viviendo su mejor momento. Solo ella pasó el corte de las campeonas del mundo Sub-20 que entraron en la prelista porque la delantera Inma Gabarro y la centrocampista Fiamma Benítez se quedaron en el camino.

De titular a revulsivo

La española, que comenzó la Copa del Mundo dejando alguna que otra duda en su rendimiento, ha ido de menos a más en el torneo, siendo decisiva en los cruces de cuartos de final y semifinales. A pesar de no partir en el once, tras ser titular en la fase de grupos, la aragonesa fue la autora del gol de la victoria en la prórroga ante Países Bajos, donde demostró sus condiciones con espacios, y fue la autora del 1-0 frente a Suecia en semifinales. Dos goles que demuestran que, pese a su edad, es diferencial y no le quema el balón en los momentos 'calientes', siendo la segunda atacante española con más acciones con balón realizadas por minuto de juego (0,76), sólo por detrás de Jenni Hermoso (0,86).

La joven de 19 años es una agitadora nata, y por ello está siendo ahora la principal arma de Jorge Vilda desde el banquillo, bien sea de extremo o como '9'. La zaragozana tiene la capacidad de generar impacto en el juego de España y en el rival desde el momento en el que pisa el césped. Su velocidad y desequilibrio, es la jugadora del torneo que más regates ha completado (21), aportan verticalidad al juego de España cuando las defensas rivales se encuentran ya cansadas. Además, también una de las jugadoras que más remata a portería del torneo con 17 intentos.

Regate y finalización a los que la jugadora de española suma la capacidad de generar ocasiones. Paralluelo es la tercera atacante de todo el torneo que más ocasiones ha creado con 10, solo por detrás de Jenni Hermoso y la japonesa Aoba Fujino. A esto hay que sumar los 18 centros al área que ha servido a sus compañeras, datos que reflejan lo completa que es una jugadora capaz de marcar también con su pierna 'mala', la diestra.

Este domingo, en la final frente a Inglaterra, Salma Paralluelo tiene la posibilidad de ser eterna. La española puede coronar una temporada inolvidable convirtiéndose en el primer jugador, ya sea masculino o femenino, que consigue ganar la Copa del Mundo en categoría absoluta, Sub-20 y Sub-17. Un hecho que servirá como motivación adicional a una jugadora que ya sabe lo que es marcar en una final mundialista y que, además, está bendecida con el don de aparecer en los momentos más importantes.

Los números de Salma Paralluelo en el Mundial

