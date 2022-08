salman rushdie sigue hospitalizado; sospechoso de ataque se declara inocente

(Agrega detalles)

Por Kanishka Singh y Nathan Layne

13 ago (Reuters) - El aclamado escritor Salman Rushdie segu√≠a hospitalizado el s√°bado con heridas graves un d√≠a despu√©s de haber sido apu√Īalado repetidamente en una aparici√≥n p√ļblica en el estado de Nueva York, mientras la polic√≠a trataba de determinar el motivo de un ataque que suscit√≥ la condena internacional.

El acusado del ataque, Hadi Matar, de 24 a√Īos, de Fairview (Nueva Jersey), se declar√≥ no culpable de los cargos en una comparecencia ante el tribunal el s√°bado, dijo a Reuters su abogado de oficio, Nathaniel Barone.

Rushdie, de 75 a√Īos, iba a pronunciar una conferencia sobre la libertad art√≠stica en la Instituci√≥n Chautauqua, en el oeste de Nueva York, cuando, seg√ļn la polic√≠a, Matar se abalanz√≥ sobre el escenario y apu√Īal√≥ al escritor de origen indio, que ha vivido con una recompensa por su cabeza desde que su novela de 1988 "Los versos sat√°nicos" provoc√≥ que Ir√°n instara a los musulmanes a matarlo.

Tras varias horas de operaci√≥n, Rushdie estaba conectado a un respirador artificial y no pod√≠a hablar desde el viernes por la noche, seg√ļn su agente, Andrew Wylie. El novelista podr√≠a perder un ojo y ten√≠a da√Īos en los nervios del brazo y heridas en el h√≠gado, dijo Wylie en un correo electr√≥nico.

Wylie no respondió a los mensajes pidiendo actualizaciones sobre el estado de Rushdie el sábado, aunque The New York Times reportó que Rushdie había empezado a hablar, citando al agente.

El apu√Īalamiento fue condenado por escritores y pol√≠ticos de todo el mundo como un ataque a la libertad de expresi√≥n. En una declaraci√≥n el s√°bado, el presidente Joe Biden elogi√≥ los "ideales universales" que Rushdie y su obra encarnan.

"La verdad. El valor. Resiliencia. La capacidad de compartir ideas sin miedo", dijo Biden. "Estos son los pilares de cualquier sociedad libre y abierta".

Ni las autoridades locales ni las federales ofrecieron detalles adicionales sobre la investigación el sábado. La policía dijo el viernes que no había establecido un motivo para el ataque.

Un examen inicial de las cuentas de Matar en las redes sociales por parte de las fuerzas del orden mostr√≥ que simpatizaba con el extremismo chi√≠ y con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl√°mica (CGRI) de Ir√°n, aunque no se hab√≠an encontrado v√≠nculos definitivos, seg√ļn la NBC de Nueva York.

El CGRI es una poderosa facci√≥n que controla un imperio empresarial, as√≠ como unas fuerzas armadas y de inteligencia de elite a las que Washington acusa de llevar a cabo una campa√Īa extremista mundial.

Cuando se le pidió que comentara el caso, el abogado de Matar, Barone, dijo: "Estamos en las primeras etapas y, francamente, en casos como este, creo que lo importante es recordar que la gente tiene que mantener la mente abierta. Tienen que analizarlo todo. No pueden limitarse a suponer que algo ocurrió por lo que creen que ocurrió".

La vista preliminar del caso está prevista para el viernes, afirmó.

Matar naci√≥ en California y se traslad√≥ en fecha reciente a Nueva Jersey, seg√ļn la informaci√≥n de la NBC, que a√Īadi√≥ que llevaba un permiso de conducir falso. Fue detenido en el lugar de los hechos por un polic√≠a estatal despu√©s de que miembros del p√ļblico lo tiraron al suelo.

Los testigos dijeron que no habl√≥ mientras atacaba al autor. Rushdie fue apu√Īalado 10 veces, dijo la fiscal√≠a durante la comparecencia de Matar, seg√ļn The New York Times.

La agresi√≥n fue premeditada, seg√ļn los fiscales, que dijeron en el juicio que Matar viaj√≥ en autob√ļs a la Instituci√≥n Chautauqua, un retiro educativo situado a unos 19 kil√≥metros de las orillas del lago Erie, y compr√≥ un pase que le permit√≠a asistir a la charla de Rushdie, inform√≥ el Times. Los asistentes dijeron que no hab√≠a controles de seguridad evidentes.

Funcionarios del FBI acudieron el viernes por la noche a la √ļltima direcci√≥n que figuraba de Matar, en Fairview, un barrio del condado de Bergen situado al otro lado del r√≠o Hudson, frente a Manhattan, inform√≥ la NBC.

No había presencia policial visible el sábado en la casa, una vivienda de dos pisos de ladrillo y cemento en un barrio mayoritariamente hispanohablante. Una mujer que entró en la casa se negó a hablar con los periodistas reunidos fuera.

Recompensa por su cabeza

Rushdie, que nació en el seno de una familia musulmana de Cachemira en Bombay, ahora Mumbai, antes de trasladarse a Reino Unido, se ha enfrentado durante mucho tiempo a amenazas de muerte por "Los versos satánicos", que algunos musulmanes consideran que contiene pasajes blasfemos. El libro fue prohibido en muchos países con gran población musulmana.

En 1989, el ayatol√° Ruhollah Jomeini, entonces l√≠der supremo de Ir√°n, pronunci√≥ una fatua, o edicto religioso, en la que ped√≠a a los musulmanes que mataran al autor y a cualquier persona involucrada en la publicaci√≥n del libro por blasfemia. Hitoshi Igarashi, el traductor japon√©s de la novela, muri√≥ apu√Īalado en 1991 en un caso que sigue sin resolverse.

El gobierno iraní no ha reaccionado de forma oficial al ataque contra Rushdie, pero varios periódicos de línea dura elogiaron a su agresor.

Organizaciones iraníes, algunas de ellas vinculadas al gobierno, han recaudado una recompensa de millones de dólares por el asesinato de Rushdie. El sucesor de Jomeini como líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, dijo en 2019 que la fatua era "irrevocable".

Ali Tehfe, alcalde de Yaroun, en el sur del L√≠bano, dijo que Matar era hijo de un hombre del pueblo. Los padres del sospechoso emigraron a Estados Unidos y √©l naci√≥ y se cri√≥ all√≠, a√Īadi√≥.

Cuando se le preguntó si Matar o sus padres estaban afiliados o apoyaban al grupo armado Hizbolá, respaldado por Irán, Tehfe dijo que no tenía "ninguna información" sobre sus opiniones políticas.

Un funcionario de Hizbolá dijo a Reuters el sábado que el grupo no tenía ninguna información adicional sobre el ataque a Rushdie.

(Reporte de Kanishka Singh en Washington; reporte adicional de Randi Love en Fairview, Nueva Jersey, Rami Ayyub y Ted Hesson en Washington y Timour Azhari en Beirut; escrito por Nathan Layne y Joseph Ax; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)