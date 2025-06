"Salmón turco", el nuevo oro rosa del mar Negro

Sentado en su despacho con vistas al mar Negro, Tayfun Denizer explica que sus truchas arcoíris, criadas en jaulas sumergidas que señala a lo lejos, lo hicieron rico.

"Nuestras exportaciones pasaron de US$500.000 en 2017 a US$86 millones el año pasado, y esto es solo el comienzo", asegura a la AFP el joven director de Polifish, uno de los principales productores de este pez en el mar Negro, comercializado bajo el nombre de "salmón turco".

Hace diez años su producción apenas comenzaba. Destinada casi exclusivamente a la exportación, creció conforme la demanda mundial de salmón iba aumentando, a pesar de las críticas hacia la acuicultura intensiva.

Más de 78.000 toneladas de esta trucha, criada en las frías costas del norte de Turquía, fueron exportadas en 2024, dieciséis veces más que en 2018.

Este negocio generó más de 430 millones de euros (unos US$495 millones) anuales para los productores turcos, cifra en crecimiento aunque aún modesta frente a los 11.000 millones de euros en exportaciones que lograron en 2024 los gigantes noruegos del salmón y la trucha.

Rusia, que desde 2014 prohíbe la importación de salmón noruego como respuesta a las sanciones occidentales impuestas tras la anexión de Crimea, fue el destino el año pasado del 74,1% de las exportaciones de "salmón turco", seguido de Vietnam (6%), Bielorrusia, Alemania y Japón.

"Con Rusia hay un mercado disponible y de fácil acceso, cercano a Turquía", destaca Stale Knudsen, antropólogo de la Universidad de Bergen (Noruega) y especialista en pesca en el mar Negro, para quien el "éxito espectacular del salmón turco" también se debe a la experiencia adquirida en la cría de lubina y dorada, sectores en los que Turquía es líder europeo.

Los criadores turcos de salmón también se beneficiaron de los innumerables lagos de represa del país, donde los peces crecen antes de ser trasladados al mar Negro. Allí la temperatura del agua, inferior a 18 ºC de octubre a junio, les permite alcanzar entre 2,5 y 3 kg al momento del sacrificio.

"Nuestro salmón es más barato que el noruego, aproximadamente entre 15% y 20%", afirma Ismail Kobya, subdirector general de Akerko, peso pesado del sector que exporta principalmente a Japón y Rusia.

"Las especies son diferentes, pero en cuanto a sabor, color y textura, nuestro pescado es superior al salmón noruego. Nuestros clientes japoneses lo confirman", asegura desde la sede de Akerko, cerca de Trabzon (noreste).

- Piscifactorías responsables -

En el interior, con 12 ºC, un centenar de empleados con botas y guantes clasifican, descabezan, evisceran y limpian "salmón turco" con certificación ASC, etiqueta otorgada a las piscifactorías consideradas "responsables".

"Desde hace dos años muchos productores turcos buscan obtener certificaciones, pero la idea detrás de ello no es solo ser más sostenibles. Es una estrategia para penetrar en los mercados europeos, donde los noruegos mantienen cierto control", afirma Stale Knudsen, advirtiendo que estas certificaciones no siempre garantizan sostenibilidad. "El rápido crecimiento del sector está provocando una disminución incontrolada de la tasa de supervivencia" de los peces, lamenta. Aludiendo a la "propagación de enfermedades" y a "prácticas de cría inadecuadas", los investigadores estiman que cerca del 70% de los "salmones turcos" mueren de forma prematura. Consultada por la AFP, la empresa Polifish, también certificada con el sello ASC, reconoce una mortalidad de alrededor del 50%, principalmente en los lagos de represa. "Como los peces son pequeños su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado", justifica Talha Altun, subdirector general. Su competidor Akerko, por su parte, afirma haber "llegado a un punto en el que casi no tenemos enfermedades". "En nuestras jaulas en el mar Negro la mortalidad es inferior al 5%, pero esto es una actividad agrícola, así que todo puede pasar", advierte Ismail Kobya. Las granjas acuícolas visibles desde la costa provocan la ira de algunos pescadores, preocupados por la instalación de jaulas de 50 metros de diámetro en zonas donde sus redes solían capturaban anchoas, jureles y bonitos. Mustafa Kuru, presidente de un sindicato local de pescadores, se opone con firmeza a un proyecto de granja en su zona de pesca, a 70 km de la frontera con Georgia. "Las jaulas bloquean el paso y los peces empiezan a abandonar la zona", afirma, acusando a algunos criadores de salmón de alimentar a sus "peces artificiales" con productos químicos.