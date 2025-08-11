Salud: 20 muertos por virus del Nilo en Italia en 2025

Respecto a los datos del último informe del Instituto Superior de Salud (ISS), del pasado 7 de agosto, a los 5 decesos no notificados en la plataforma nacional se suman los dos ocurridos en Lacio, en Aprilia y Cori, el registrado en Capua (Caserta) y el que tuvo lugar en Lombardía, en la zona de Milán.

La víctima más reciente del virus, transmitido por mosquitos del género Culex, es un hombre de 90 años de Paderno Dugnano, que falleció en el hospital Bassini de Cinisello Balsamo, donde estaba internado por patologías previas.

Además, un hombre de 85 años murió en el Lacio, en el hospital Santa María Goretti de Cori (Latina), también internado por otras patologías: es el noveno deceso por el virus en esa región. También estaba internado por otras dolencias el hombre de 83 años residente en Capua, que murió en el hospital San Sebastián de Caserta.

Mañana, se espera una delegación del Ministerio de Salud en Latina, mientras que según se informa, la Región de Campania no ha accedido a un encuentro similar que inicialmente estaba previsto para mañana en Caserta.

Los nuevos casos notificados desde el último informe del ISS del 7 de agosto fueron al menos seis (dos en Catanzaro, uno en Roma, uno en Trento, uno en Biella y uno en Oristano), que se suman a los 173 casos confirmados en Italia desde el inicio del año.

Como resultado, el número total de casos asciende a al menos 179.

Las campañas de desinfección continúan, como las iniciadas en Latina y Rapallo; en Liguria también se ha reunido la mesa técnica intersectorial regional para la prevención, vigilancia y respuesta a las arbovirosis.

A pesar del aumento constante de casos en las últimas semanas, la tendencia general está en línea con la de los últimos años, según los datos reportados por el Instituto Superior de Salud desde 2012.

La letalidad, calculada sobre las formas neuro-invasivas reportadas hasta ahora, es del 15%, según el ISS.

En 2018, con 618 casos y 49 muertes, la letalidad fue del 20%, y en 2024, con 28 casos y dos muertes reportadas hasta el 31 de julio, fue del 14%.

Sin embargo, en noviembre de 2024, el número total de casos había aumentado a 484, con 36 muertes.

Hasta noviembre de 2023 se registraron 332 casos y 27 muertes, y en el mismo periodo del año anterior hubo 588 casos y 37 muertes.

En los años cercanos a la pandemia de Covid-19, hubo una reducción tanto de casos como de muertes (55 y cero muertes en 2019, 68 y 5 muertes en 2020).

En 2019 (siempre de enero a noviembre), se registraron 56 casos, con 5 muertes, y en 2018, 577 casos con 42 muertes.

No se registraron fallecimientos entre 2012 y 2017, con un número de casos que alcanzó un máximo en 2016 (71) y un mínimo en 2012 (28). (ANSA).