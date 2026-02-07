Salud: 4 muertos y trasplantes por el hongo más venenoso del mundo en California

El Departamento de Salud Pública de California instó a la población a evitar por completo la recolección de hongos silvestres este año, al advertir que el sombrero de la muerte puede confundirse fácilmente con variedades comestibles.

Desde el 18 de noviembre se registraron más de tres decenas de casos de intoxicación por este hongo, incluidos los cuatro fallecimientos y los tres trasplantes hepáticos.

Muchos pacientes desarrollaron lesiones hepáticas agudas de rápida evolución, con cuadros de insuficiencia hepática que requirieron internación en unidades de cuidados intensivos. Los afectados tienen edades comprendidas entre 19 meses y 67 años.

El sombrero de la muerte es considerado uno de los hongos más venenosos del mundo. Forma parte de un pequeño grupo que contiene amatoxinas, compuestos altamente tóxicos responsables de alrededor del 90% de las muertes por intoxicación con hongos a nivel global. Suele crecer en parques urbanos y bosques, especialmente bajo robles.

"En un año típico vemos entre dos y cinco casos de intoxicación por este hongo. Tener cerca de 40 es algo muy inusual", explicó el doctor Craig Smollin, director médico de la división de San Francisco del Sistema de Control de Envenenamientos de California.

Expertos señalaron que temperaturas otoñales más cálidas combinadas con lluvias tempranas provocaron una especie de "superfloración" del hongo este año.

Incluso una pequeña cantidad puede resultar fatal.

Especialistas advirtieron que el color del hongo no es un indicador confiable de su toxicidad y que cocinarlo, secarlo o calentarlo no reduce el veneno.

Los primeros síntomas —dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea— pueden aparecer dentro de las 24 horas posteriores a la ingesta. En algunos casos, los síntomas iniciales desaparecen, pero el daño hepático grave puede desarrollarse entre dos y tres días después, con consecuencias potencialmente fatales.

Las autoridades detectaron ejemplares del hongo en parques locales y nacionales del norte de California y la costa central, con focos en áreas de Monterey y la bahía de San Francisco.

El departamento de salud indicó que entre los afectados hay numerosos hablantes de español, mixteco y mandarín, por lo que amplió las alertas preventivas en distintos idiomas. Más del 60% de los intoxicados tenía al español como lengua principal.

Las autoridades recomendaron vigilar a niños y mascotas en zonas donde crecen hongos, comprar productos solo en comercios habilitados y buscar atención médica inmediata ante la sospecha de ingestión.

En Estados Unidos, los Centros de Control de Envenenamientos registraron un aumento del 40% en exposiciones a hongos —no solo al sombrero de la muerte— entre septiembre y enero, en comparación con el mismo período del año anterior.

El Amanita phalloides no es originario de América del Norte y se cree que fue introducido accidentalmente en California a principios del siglo XX. Desde entonces, se ha expandido en distintas regiones del estado, especialmente en zonas urbanas y forestales.

Debido a su parecido con hongos comestibles de Europa, Asia y América Latina, las intoxicaciones suelen afectar a personas con tradición de recolección silvestre.

Las autoridades sanitarias subrayan que el tratamiento es complejo una vez iniciados los síntomas, por lo que la prevención y la consulta médica temprana resultan claves para reducir la mortalidad. (ANSA).