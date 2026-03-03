Salud: 6 millones de italianos obesos, emergencia para uno de cada 3 niños

Las cifras también están aumentando en Italia, donde aproximadamente 6 millones de personas (12% de la población) están afectadas, mientras que casi la mitad de los adultos (47%) tienen sobrepeso.

El sobrepeso es un problema que afecta incluso a los niños más pequeños; uno de cada tres niños lo padece en la península.

Además, aunque tres de cada cuatro italianos reconocen el sobrepeso como un grave riesgo para la salud, solo el 2,7% se identifica como obeso, lo que pone de manifiesto una preocupante brecha entre la concientización y la autopercepción.

Estas son las estadísticas sobre la obesidad, una enfermedad crónica y multifactorial que vuelve a estar en el punto de mira ante el Día Mundial de la Obesidad, el 4 de marzo.

En esta ocasión, los expertos enfatizan la importancia de un enfoque terapéutico integral. La adherencia a los programas de control de peso sigue siendo uno de los mayores desafíos en la lucha contra la obesidad, ya que uno de cada dos pacientes abandona el tratamiento durante el primer año, según informa Obesity Reviews.

"Si la obesidad se reconoce ahora como una enfermedad crónica, debemos abordarla con un enfoque a largo plazo", observa Mikiko Watanabe, endocrinóloga, investigadora y profesora de la Universidad La Sapienza de Roma.

"Hablamos de una trayectoria clínica que requiere estabilidad y adaptación a lo largo del tiempo, con diferentes fases que requieren diferentes herramientas", agrega.

Pero la obesidad también debe considerarse en relación con la salud general del individuo, con especial atención al ámbito psicológico.

La primera encuesta sistemática en Italia sobre el riesgo de obesidad en la salud mental, realizada en seis regiones por la Sociedad Italiana de Neuropsicofarmacología (Sinpf), reveló que el 17 % de los pacientes tratados por servicios de salud mental eran obesos, en comparación con aproximadamente el 10 % en la población general.

Esta brecha es aún más pronunciada entre los jóvenes de 18 a 34 años: 13,7 % frente al 5,5 %, con un riesgo casi tres veces mayor para quienes reciben tratamiento en servicios de salud mental.

"La obesidad es una de las principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo y afecta especialmente a las personas con trastornos mentales", explican Claudio Mencacci y Matteo Balestrieri, presidentes de Sinpf.

"Numerosos estudios demuestran que quienes viven con trastornos depresivos, bipolares o esquizofrénicos tienen el doble de probabilidades de tener sobrepeso y obesidad que la población general", agrega.

En cuanto a la obesidad infantil, el Hospital Infantil Bambino Ges— de Roma desarrolló un programa multidisciplinario para niños de 6 a 11 años que ayuda a restaurar las vías neuronales del metabolismo y a corregir permanentemente la disfunción metabólica.

Este enfoque integra educación nutricional, actividad física estructurada, promoción de un estilo de vida saludable y la participación activa de los padres.

Según Melania Manco, de la unidad de investigación de Medicina Predictiva y Preventiva del hospital, "no basta con recetar una dieta: necesitamos una intervención multidisciplinaria, temprana y familiar; debemos actuar en un plazo en el que la biología nos permita restablecer el control fisiológico del metabolismo".

Finalmente, en el Día Mundial de la Obesidad, las ONG reiteran su llamamiento para reducir el estigma y aumentar la protección.

"La obesidad no es un pecado, sino una enfermedad compleja y multifactorial. Sin embargo, demasiadas personas siguen sufriendo sus consecuencias sociales, a menudo renunciando a cuidar su salud por vergenza, discriminación o falta de protección adecuada", afirma Iris Zani, presidenta de la asociación Amici Obesi, que pidió a las principales instituciones que iluminen sus oficinas de azul en señal de apoyo a los pacientes con obesidad. (ANSA).