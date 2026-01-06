Salud: Advierten en EEUU que la gripe seguirá en aumento en las próximas semanas

"Hay mucha influenza circulando en este momento", afirmó la doctora Carrie Reed, jefa de la rama de epidemiología y prevención de la división de influenza del organismo, en declaraciones a ABC News.

"Con frecuencia vemos que la actividad continúa hasta la primavera. La realidad es que probablemente se mantenga elevada por un tiempo más", agregó.

Según las estimaciones más recientes del CDC, en lo que va de la temporada de gripe se registraron al menos 11 millones de casos, 120.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes en Estados Unidos. No obstante, Reed advirtió que se trata probablemente de una subestimación, ya que el organismo suele publicar el rango inferior de las estimaciones iniciales.

Los datos del CDC indican que una nueva variante, conocida como subclado K, se convirtió en la cepa dominante esta temporada. El subclado K es una variante del virus H3N2, perteneciente al tipo influenza A, que históricamente se asocia con temporadas más intensas.

De las 994 muestras de gripe analizadas desde el 30 de septiembre, casi todas correspondieron a influenza A y, entre las que fueron sometidas a análisis adicionales, alrededor del 90% fueron H3N2.

"El subclado K adquirió algunas mutaciones que lo hacen algo diferente de lo incluido en la vacuna y de lo que circuló en los últimos años", explicó Reed.

Pese a que la vacuna antigripal actual no es una coincidencia perfecta con el subclado K, los expertos en salud pública recomiendan que todas las personas mayores de seis meses, con raras excepciones, reciban la vacuna anual contra la gripe.

Según el CDC, la inmunización sigue ofreciendo protección parcial, reduciendo el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Reed subrayó que, hasta el momento, la nueva variante no parece estar asociada a cuadros más severos, aunque la situación continúa bajo monitoreo.

Para quienes ya contrajeron la gripe, existen medicamentos antivirales que pueden acortar la duración de la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones. La epidemióloga recomendó que las personas con mayor riesgo de enfermedad grave consulten de forma temprana con su médico para evaluar la prescripción de estos tratamientos.

Las autoridades sanitarias insistieron en que no es tarde para recibir la vacuna antigripal. "Todavía hay tiempo para vacunarse. La respuesta inmunitaria tarda un par de semanas en desarrollarse, pero aún quedan muchas semanas de actividad de gripe en las que se puede obtener beneficio", concluyó Reed.

