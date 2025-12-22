Salud: Antigua y Barbuda cancela ayuda sanitaria a Cuba tras 25 años

(ANSA) - SAINT JOHN'S, 22 DIC - Antigua y Barbuda canceló el fin de semana el contrato de cooperación sanitaria con Cuba, finalizando un programa de equipos médicos que estuvo activo durante aproximadamente 25 años. Esta decisión ha llevado al despido del personal médico cubano que trabajaba en el país caribeño y marca un claro giro de política del primer ministro Gaston Browne, quien hasta ahora había sido uno de los principales defensores del acuerdo con LA NACION. El cambio de rumbo se produce después de que Antigua y Barbuda fuera incluida en la lista elaborada por la administración del presidente Donald Trump, que limita la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de varios países, incluidas varias naciones africanas y caribeñas. El gobierno ha anunciado que los médicos cubanos serán reemplazados por 120 profesionales provenientes de Ghana, sin proporcionar más detalles sobre la implementación de esta medida, según informan los principales medios locales. El Partido Progresista Unido, actualmente en la oposición, ha agradecido a los sanitarios cubanos por el servicio prestado y ha expresado su pesar por el abrupto final de la colaboración. La exportación de personal médico y sanitario es una de las principales fuentes de ingresos para el régimen cubano, que retiene hasta el 80% de los salarios de médicos y enfermeros, una práctica denunciada como explotación en diversos contextos internacionales, comenzando por Naciones Unidas, gracias a la ONG Prisoners Defenders, que documentó las condiciones de control y limitación de libertades a las que están sometidos los profesionales en sus misiones en el extranjero. En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones a los visados para funcionarios extranjeros involucrados en la gestión de estas misiones, una postura reafirmada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una reciente visita al Caribe. (ANSA).