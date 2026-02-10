Salud: Avances de la nueva terapia CAR-T contra el cáncer

La terapia CAR-T, que ha revolucionado el tratamiento de algunos tipos de cáncer, podría ahora apoyarse en una nueva generación de células modificadas en laboratorio.

Esas células tienen la capacidad de evitar los peligrosos efectos secundarios de estos tratamientos, que suelen suprimir también el sistema inmune del paciente.

Los resultados de los primeros experimentos realizados en animales fueron publicados en la revista Science Translational Medicine por un grupo de investigadores coordinado por el italiano Marco Ruella, de la Universidad de Pensilvania.

Participaron también del estudio la Universidad y el Hospital Universitario de Perugia, así como la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán.

En la terapia CAR-T, las células inmunitarias conocidas como linfocitos T se extraen del paciente y se modifican genéticamente para que ataquen una molécula, identificada como CD19.

Esa molécula está presente en otro tipo de células del sistema inmunológico, los linfocitos B, que se encuentran en los tumores.

El problema es que CD19 está presente en muchas células del sistema inmune, incluidas las sanas, por lo que la terapia termina destruyéndolas de manera indiscriminada.

Para evitar este inconveniente, los autores del estudio desarrollaron células CAR-T dirigidas contra un blanco diferente, el gen IGHV4-34, que se encuentra en niveles elevados casi exclusivamente en los linfocitos B cancerosos.

Según informa la revista Nature en su sitio web, los investigadores ahora planean iniciar un ensayo clínico de fase I en humanos y, paralelamente, trabajan en otras moléculas de los linfocitos B que podrían utilizarse como objetivo terapéutico.

"Se puede imaginar que podríamos llegar a tener un catálogo de distintas moléculas entre las cuales elegir —afirma Ruella—, en función de aquellas que estén presentes en concentraciones más altas". (ANSA)