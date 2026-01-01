Salud: avanza la temporada de gripe en EE. UU. con millones de casos

Según los últimos informes difundidos por el organismo sanitario federal, la circulación del virus de la influenza se intensificó en las últimas semanas, en especial tras las celebraciones de fin de año y el aumento de viajes y reuniones sociales. Las autoridades advirtieron que la actividad gripal se encuentra en niveles elevados en varios estados, con un impacto particularmente significativo en Nueva York y otras zonas densamente pobladas.

El CDC indicó que el incremento de casos está ejerciendo presión adicional sobre hospitales y centros de atención, especialmente en áreas urbanas, donde se observa un aumento sostenido de consultas por síntomas respiratorios, fiebre alta y complicaciones asociadas a la gripe.

Las hospitalizaciones afectan principalmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes, aunque las autoridades sanitarias subrayan que el virus puede generar cuadros graves incluso en individuos sin factores de riesgo evidentes.

Si bien los niveles actuales se encuentran dentro de los rangos esperados para una temporada activa de gripe, los expertos advierten que la evolución del virus será determinante en las próximas semanas. Tradicionalmente, el pico de la influenza en Estados Unidos se produce entre enero y febrero, lo que hace prever que el número de casos continúe en aumento durante el inicio de 2026.

En temporadas recientes, la gripe había mostrado un comportamiento irregular, influido por los cambios en los hábitos sociales y las medidas sanitarias adoptadas durante y después de la pandemia de Covid-19. En ese contexto, los especialistas señalan que la menor exposición previa al virus en algunos grupos podría estar contribuyendo a una mayor susceptibilidad.

Frente al avance de la enfermedad, el CDC reiteró la importancia de la vacunación antigripal, incluso para quienes no se hayan inmunizado al inicio de la temporada. "La vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte", recordó el organismo.

Además, las autoridades sanitarias recomendaron mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. En hospitales y centros de cuidados prolongados, se reforzaron los protocolos de control de infecciones.

El CDC continuará actualizando semanalmente los datos sobre la evolución de la temporada de gripe, en coordinación con los departamentos de salud estatales. Los expertos advirtieron que la situación requiere vigilancia constante, especialmente ante la posibilidad de coinfecciones con otros virus respiratorios durante el invierno.

Mientras tanto, las autoridades instan a la población a no subestimar los síntomas, buscar atención médica en caso de complicaciones y seguir las recomendaciones sanitarias para reducir el impacto de una temporada de gripe que, según los especialistas, aún no alcanzó su punto máximo. (ANSA).