Salud: avanza un nuevo modelo de gestión hospitalaria en Paraguay

La iniciativa contempla un paquete integral de cooperación técnica que abarca la revisión de los planos del nuevo hospital, la implementación de un sistema moderno de gestión hospitalaria, la capacitación del personal en seguridad del paciente y eficiencia operativa, el acompañamiento técnico durante la construcción, detalló la agencia IA.

También contempla la asistencia en la adquisición de equipamiento de alta complejidad, así como el monitoreo y soporte durante el primer año de funcionamiento. El nuevo Hospital Nacional de Itauguá, actualmente en construcción, contará con 1.000 camas y una cobertura integral de especialidades, consolidándose como hospital de referencia nacional.

En su intervención, Peña destacó que "la transformación del sistema de salud no se limita a erigir edificios, sino a modificar la manera en que se gestiona la atención pública". Y recordó que su visita al Hospital Nacional de Itauguá en febrero de 2024 puso en evidencia que la infraestructura, sin una gestión eficiente, no garantiza resultados, por lo que se propuso avanzar hacia un modelo basado en información, tecnología, procesos y estándares internacionales.

Asimismo, subrayó que la renegociación con Brasil en el marco de ITAIPU permitió cerrar en abril de 2024 un acuerdo cercano a US$2.000 millones, orientado prioritariamente a salud e infraestructura.

Con esta alianza estratégica, Paraguay no solo construye hospitales, sino que construye un nuevo estándar de gestión pública en salud, alineado a prácticas internacionales y orientado a resultados concretos para la ciudadanía, destacó el mandatario. (ANSA).