Salud: Boom de gripe en Australia, Italia en guardia

El aumento de las cifras provocó una gran presión hospitalaria, con un aumento del 70% en las infecciones en comparación con el año anterior, más de 18.000 reportadas hasta julio y un aumento del 50% en las hospitalizaciones en dos semanas.

Los especialistas en enfermedades infecciosas advierten que es muy probable que esta situación se repita pronto en Italia: una mezcla de virus de la gripe también está llegando al país, incluyendo la cepa B, que demostró tener una menor cobertura.

Por lo tanto, los expertos instan a la población a vacunarse antes de lo que promete ser una temporada intensa, para evitar las consecuencias más graves.

“Se espera que Italia también tenga una próxima temporada de gripe muy intensa”, declaró a ANSA Fabrizio Pregliasco, director de la Escuela de Especialización en Higiene y Medicina Preventiva de la Universidad de Milán, “con la cocirculación de varios virus de la gripe, incluido el virus respiratorio sincitial y el SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19”.

Además de la cepa H1N1, también circulará la cepa de influenza B de Victoria, como sucede en Australia, y como esta última circuló poco en los últimos años, una gran porción de la población puede ser susceptible a infectarse tal como ocurrió en el hemisferio sur.

Por esa razón, la inmunización es importante, especialmente para las personas vulnerables.

Las dos cepas de influenza, especificó Pregliasco, “son muy similares a las incluidas en la vacuna antigripal, que, según la circular del Ministerio de Salud, estará disponible a partir de octubre”.

En cuanto a Italia, “aún es demasiado pronto para hacer pronósticos precisos, y mucho dependerá de la meteorología”.

En cualquier caso, Pregliasco predice: “Esperamos los primeros casos en octubre y anticipamos una temporada bastante intensa. En general, se estima que entre el 15% y el 25% de la población se verá afectada, en comparación con el 22% o 23% del año pasado, cuando se registró un récord de 15 millones de casos”.

Por lo tanto, la recomendación es vacunarse, “teniendo en cuenta que la vacuna no está destinada tanto a reducir la propagación del virus como a reducir los efectos más graves de la infección”.

Sin embargo, Pregliasco señaló que, el año pasado, “solo poco más del 50% de las personas mayores de 65 años se vacunaron: muy pocos para tener un efecto preventivo significativo en comparación con las consecuencias para la salud”.

No obstante, reiteró que “la vacunación es una oportunidad para todos.

Además, dado el ligero aumento de casos de Covid-19, conviene aprovechar la vacuna antigripal para recibir también una dosis de refuerzo contra la Covid-19".

Por su parte, Matteo Bassetti, director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Policlínico San Martino de Génova, también lanzó una advertencia: "Sin vacunas, la próxima temporada de gripe en Italia, dadas las cifras récord actuales en Australia, podría ser más grave que la que acaba de terminar.

Sin embargo, la cobertura de vacunación sigue siendo baja, y solo uno de cada cuatro italianos ha sido vacunado".

En consecuencia, si una epidemia similar a la de 2024 se repitiera en 2025, entre 15 y 20 millones de italianos podrían infectarse, con un impacto significativo en el sistema sanitario.

Bassetti también critica a los políticos, "que no se dan cuenta de que, al atacar la vacunación, están atacando una herramienta fundamental para salvar el sistema sanitario".

Mientras, en julio pasado, el Ministerio de Sanidad emitió una circular con directrices para la próxima campaña de vacunación contra la gripe estacional.

La campaña, efectivamente, comenzará a principios de octubre, con el objetivo de llegar al menos al 75% de la población en riesgo: personas mayores y vulnerables.

La vacuna se ofrecerá gratuitamente a mayores de 60 años, niños, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario, pero también, tras cubrir las prioridades, a cualquier persona que la solicite.

En la temporada 2023-2024, la cobertura de vacunación fue del 53,3% entre los mayores de 65 años y de tan solo el 18,9% en la población general.

El Plan Nacional de Prevención de Vacunación 2023-2025 establece un objetivo mínimo del 75% para las personas mayores y un objetivo ideal del 95%. (ANSA).