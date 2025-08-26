Salud: Botsuana declara el estado de emergencia sanitaria

El presidente de Botswana, Duma Boko, declaró un estado de emergencia sanitaria y anunció un plan de respuesta valorado en 306 millones de euros que será gestionado por el ejército.

Además, el presidente solicitó contribuciones a fondos de pensiones, compañías de seguros y otros financiadores.

Históricamente, Botswana fue el principal productor mundial de diamantes en valor, y este sector contribuye aproximadamente a un tercio de los ingresos del presupuesto y al 80% de los ingresos en divisas.

El Ministerio de Salud de Botswana había advertido en las semanas anteriores sobre la inminente crisis y pospuso las cirugías no urgentes. En el país hay escasez de medicamentos de todo tipo, desde tratamientos para la hipertensión y el cáncer, hasta diabetes y tuberculosis. También faltan vendajes simples y suturas para heridas.

La revisión de los contratos reveló aumentos injustificados en los precios de los medicamentos y un número excesivo de intermediarios.

Se estima que los costos de los medicamentos están a menudo inflados entre cinco y diez veces. Además, los drásticos recortes en la ayuda por parte de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump ejercieron una gran presión sobre la economía de Botswana.

Antes de los recortes, Estados Unidos financiaba un tercio del programa de salud contra el SIDA y otorgaba al país US$12 millones a través del Fondo Global para la Lucha contra la Malaria y la Tuberculosis. (ANSA).