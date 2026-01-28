Salud: Brasil amplía el uso medicinal del cannabis

La ley incluso autoriza la venta del fitofármaco a base de canabidiol en farmacias, con receta médica individual. Con la nueva normativa, los medicamentos a base de cannabis también podrán comercializarse para uso sublingual y dermatológico.

Hasta ahora, la autorización solo cubría las vías oral e inhalatoria. La agencia explicó que la ampliación busca mejorar la eficacia y reducir los riesgos.

Otro problema clave se refiere a los productos con concentraciones de THC superiores al 0,2 %. Si bien anteriormente su utilización se limitaba a pacientes en cuidados paliativos o con enfermedades irreversibles o terminales, ahora el acceso se extiende a quienes padecen enfermedades graves y debilitantes.

Cambien finalmente las reglas sobre comunicación: la publicidad sigue prohibida, pero solo se permite a los profesionales que prescriben el medicamento, dentro del etiquetado y el prospecto autorizados.

La resolución confirma que el uso sigue siendo exclusivamente médico y no introduce ninguna posibilidad de uso recreativo. (ANSA).