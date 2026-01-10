Salud: brote de sarampión en Carolina del Sur suma 99 nuevos casos

Actualmente, unas 200 personas permanecen en cuarentena, según datos oficiales.

El brote continúa mientras las autoridades estatales refuerzan los llamados a la vacunación. La mayoría de los casos se concentran en el área del condado de Spartanburg County, indicaron los funcionarios de salud.

El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur señaló que el 7 de enero emitió una alerta sanitaria a nivel estatal para advertir a proveedores y centros de salud sobre la necesidad de extremar la vigilancia frente a posibles casos de sarampión y reforzar el uso de mascarillas y el aislamiento rápido de pacientes sospechosos, con el objetivo de evitar contagios en entornos sanitarios. (ANSA).