Salud: Caso de botulismo preocupa a Italia

Los cargos son homicidio involuntario, lesiones personales por negligencia y tráfico de sustancias nocivas para la salud.

Lo anunció la Fiscalía de Paola subrayando que los sospechosos son un comerciante ambulante que presuntamente vendió el producto contaminado y los representantes legales de dos empresas que presumiblemente suministraron los alimentos utilizados para preparar los productos vendidos.

Los fallecidos son un hombre de la zona de Nápoles y una mujer residente en la zona de Cosenza, quienes murieron ayer.

"Las investigaciones", escribe la Fiscalía, dirigida por Domenico Fiordalisi, "han confirmado hasta el momento que las víctimas y las personas infectadas consumieron alimentos potencialmente contaminados, adquiridos a un vendedor ambulante de la zona de Diamante. Por orden de la fiscal adjunta Maria Porcelli, se incautó la furgoneta utilizada para la venta ambulante".

Los hallazgos iniciales, continúa la Fiscalía, indican que el vehículo estuvo estacionado al sol todo el día, lo que podría haber favorecido la proliferación de toxinas botulínicas en productos perecederos, especialmente si no se almacenaron adecuadamente.

Los investigadores evidencian que "las hipótesis se encuentran en sus etapas iniciales y serán objeto de investigaciones técnicas y científicas adicionales, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Salud (NAS) y la Autoridad de Seguridad y Salud Laboral (ASP) competente. La autoridad judicial se reserva el derecho de tomar decisiones adicionales sobre el resultado de las pruebas microbiológicas".

"Cabe señalar —afirma el comunicado— que, en algunos casos, la evolución clínica se agravó por la falta de un diagnóstico oportuno, ya que los síntomas no se reconocieron inmediatamente como compatibles con una intoxicación por toxina botulínica, lo que retrasó el inicio del tratamiento específico".

El Ministerio Público "seguirá de cerca la evolución del caso, consciente de su relevancia para la salud pública y la seguridad alimentaria".

"Se insta a cualquier otro consumidor que haya comprado alimentos a comerciantes ambulantes en la zona de Diamante en los días previos a la aparición de los síntomas a que se ponga en contacto urgentemente con su centro de salud", concluye el Ministerio Público. (ANSA).