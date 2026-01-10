Salud: Chile activa plan ante primer caso de sarampión

El caso de contagio fue detectado este viernes y sería el primer caso desde el año 2003 en este país, que desde hace 32 años está declarado como libre de transmisión endémica de esta enfermedad.

El jefe del Departamento de Epidemiología del ministerio, Jorge Vilches, informó que la paciente "corresponde a una paciente de sexo femenino de 43 años, residente de la región metropolitana, que se encuentra en buen estado de salud", según consigna el sitio de noticias Emol.

Los primeros antecedentes señalan que la mujer se habría contagiado en Madrid, durante una convención internacional a mediados de diciembre.

El epidemiólogo precisó además que la mujer retornó al país desde Montevideo en el vuelo LA 8118, de la empresa Latam, el día 31 de diciembre pasado.

Las autoridades sanitarias ya están ubicando a las personas del vuelo y sus contactos para coordinar la aplicación de vacunas.

(ANSA).