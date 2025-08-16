Salud: Chile expulsa casi 300 médicos extranjeros

La decisión es parte de las medidas estatales tomadas tras estallar el escándalo por el mal uso de permisos médicos, en mayo pasado, cuando se detectó más de 25.000 funcionarios públicos que salieron del país, mientras se encontraban en "reposo médico".

El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, explicó al diario La Tercera que "las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas, como en este caso, deben ser objeto de sanciones".

Tras requerir información de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre los profesionales sancionados con multas o suspensión del ejercicio médico por emitir licencias falsas, el Sermig verificó caso a caso la situación migratoria.

Así, se inició el proceso de revocación de permisos para aquellos médicos con residencia temporal o definitiva; con orden de abandono del territorio en un plazo de 15 días. Para las solicitudes en trámite, se decretó el rechazo y se activó la expulsión para los profesionales en situación migratoria irregular, que será ejecutado por la Policía de Investigaciones.

También se decretó la prohibición de reingreso al país para quienes se encuentran fuera de Chile, por tres años. Según explicó Thayer, el Servicio Nacional Migraciones está ejerciendo sus atribuciones para "sancionar a extranjeros que vulneran el marco normativo" y que continuará en esa senda.

Destacó, además, que cuando las instituciones del Estado se coordinan, muestran resultados. (ANSA).