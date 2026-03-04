Salud: Chile, primer país de América en erradicar la lepra

Ambas entidades felicitaron el logro, destacando que "es el primer país de las Américas y el segundo en el mundo en lograr este importante hito", afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS.

"Ese logro es fruto de décadas de compromiso sostenido de políticas públicas basadas en evidencias y de un sistema de salud capaz de mantener vigilancia, incluso frente a una enfermedad de muy baja prevalencia", destacó.

La autoridad indicó que Chile no registra casos autóctonos de lepra desde 1993, demostrando la interrupción de la transmisión. "Durante más de 30 años, ese resultado se ha sostenido gracias a un sistema robusto de vigilancia epidemiológica que incluye notificación obligatoria, investigación oportuna de casos y seguimiento sistemático de los contagios".

"Es una gran noticia que nos llena de orgullo", señaló la ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera.

Históricamente, la lepra o enfermedad de Hansen se registró en Chile a fines del siglo XIX en Rapa Nui, a casi 3.700 km del continente, por el contacto de los isleños con viajeros.

El territorio polinésico se incorporó a la soberanía de Chile en 1888 y ya entonces hay registros de la existencia de un leprosario donde confinaban a los contagiados, mientras al resto de la población se le prohibió salir de la isla.

En el territorio continental, la enfermedad tuvo presencia limitada.

La OPS valoró especialmente la integración de la atención de la lepra en los servicios generales de salud, "sin estigmatización y con acceso universal al tratamiento y rehabilitación, independiente de nacionalidad o situación migratoria".

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica, que afecta la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio y los ojos, que puede provocar discapacidades y estigmatización social, a pesar de ser curable con terapia y detección temprana. En la actualidad persiste en más de 120 países y presenta sobre 200 mil casos cada año.

"La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos dejar atrás enfermedades ancestrales", apuntó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. (ANSA).