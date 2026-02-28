Salud: Colombia confirma primeros tres casos de sarampión

"Queremos entonces recomendarles desde hoy a los colombianos y colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá, que han tenido casos importantes del sarampión, con el fin de que no estén de ninguna manera expuestos a esta enfermedad", recomendó Jaramillo.

Añadió que los pacientes locales son personas jóvenes, entre los 28 y 35 años, quienes deberían estar cubiertos por el esquema de vacunación nacional, que incluye la aplicación en la infancia del biológico contra esta patología.

Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), recordó que desde hace seis años el país no tenía casos de sarampión y aseguró que los contagios ya fueron reportados a los organismos internacionales que le hacen seguimiento a este brote. (ANSA).