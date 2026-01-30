Salud: Con el Alzheimer se "atasca" el botón replay de la memoria

Lo demuestra un estudio realizado en ratones por investigadores del University College London.

Los resultados, publicados en la revista científica Current Biology, podrían ayudar al desarrollo de nuevos test para el diagnóstico precoz y nuevas terapias farmacológicas dirigidas.

"Cuando descansamos, nuestro cerebro normalmente reproduce experiencias recientes, un proceso considerado fundamental para la formación y mantenimiento de los recuerdos", explica la investigadora Sarah Shipley. "Descubrimos que este mecanismo de replay está alterado en ratones modificados genéticamente para desarrollar placas amiloides características del Alzheimer, y que esta alteración está asociada con el bajo rendimiento de los animales en los test de memoria".

El fenómeno involucra al hipocampo, el área cerebral clave para la memoria y la orientación espacial, donde actúan las llamadas "células de posición", neuronas que se activan cuando el individuo se encuentra en un punto específico del entorno.

En condiciones normales, estas neuronas disparan impulsos en rápida secuencia durante una experiencia y luego repiten ese patrón durante el descanso para consolidar el recuerdo.

En los ratones con Alzheimer, en cambio, la secuencia pierde coherencia, como una cinta que salta. El resultado es visible en el comportamiento: los ratones con placas amiloides tienen dificultades para recordar recorridos en laberintos ya explorados, vuelven a pasillos previamente transitados y parecen olvidar lo aprendido.

"Descubrimos una anomalía en la forma en que el cerebro consolida los recuerdos, visible a nivel de neuronas individuales", afirma el neurocientífico Caswell Barry.

"Lo llamativo es que los eventos de replay siguen ocurriendo, pero han perdido su estructura normal. No es que el cerebro deje de intentar consolidar recuerdos; es el proceso mismo el que se ha atascado. Ahora investigamos si es posible modular el replay a través del neurotransmisor acetilcolina, que ya es objetivo de los fármacos utilizados para tratar los síntomas del Alzheimer. Comprendiendo mejor el mecanismo, esperamos hacer estos tratamientos más eficaces", se entusiasma.

(ANSA).