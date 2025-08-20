Salud: Crecen enfermedades transmitidas por mosquitos

2024 fue el peor año de la historia para el dengue, con más de 14 millones de casos y casi 12.000 muertes relacionadas con la enfermedad, según datos publicados este miércoles por el Programa Mundial contra el Mosquito en el Día Mundial del Mosquito, para destacar los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos y los esfuerzos en curso para combatirlas.

Solo en 2025, se notificaron 3,6 millones de casos de dengue y más de 1900 muertes en 94 países y territorios, con un aumento particularmente significativo en el Pacífico, donde Samoa, Fiyi, Tonga y las Islas Cook han declarado brotes.

Italia es el país europeo más afectado por el virus del Nilo Occidental (VNO), con 274 casos confirmados desde el inicio de la temporada: más del 80% de las 335 infecciones registradas en un total de ocho países de la UE.

Los datos fueron publicados por el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que también informó de un total de 19 muertes.

Los expertos también advierten que se espera que las infecciones aumenten en las próximas semanas, con un pico previsto entre finales de agosto y septiembre.

Por primera vez, el virus también se ha detectado en las provincias de Latina y Frosinone, un indicio de su propagación a nuevas zonas de la península itálica.

Según datos del ECDC, Europa registró el mayor número de casos de virus del Nilo Occidental en tres años en 2025. Después de Italia, los países más afectados son Grecia (35 casos), Serbia (9), Francia (7), Rumanía (6), Hungría (2), Bulgaria (1) y España (1).

Esta cifra confirma la creciente emergencia sanitaria relacionada con los mosquitos, mientras que el cambio climático, con veranos más largos e inviernos más suaves, favorece temporadas de transmisión más intensas y prolongadas.

El mapa epidemiológico europeo también muestra un aumento repentino del chikunguña: 27 brotes en 2025, con 111 infecciones en Francia y 7 en Italia.

"Europa está entrando en una nueva fase, en la que la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos se convierte en la norma", advirtió la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, al presentar nuevas directrices para reforzar la vigilancia y el control de vectores.

El organismo invita a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de prevención, especialmente para proteger a niños, ancianos y personas vulnerables: desde el uso de repelentes hasta la ropa que cubra la piel e incluso el uso de redes mosquiteras.

No existen vacunas humanas disponibles contra el virus del Nilo Occidental, mientras que se están desarrollando nuevas vacunas contra el chikunguña.

En cuanto al Programa Mundial contra los Mosquitos, "el dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos más extendida en el mundo", explicó Greg Devine, director sénior de entomología, "y los casos aumentan constantemente, impulsados por el cambio climático, la globalización y la exposición a nuevos serotipos".

La OMS también ha emitido una advertencia específica sobre el chikunguña, que se propagó globalmente hace dos décadas: hoy en día, 5600 millones de personas viven en zonas de riesgo.

Solo en China, en la ciudad de Foshan, se han reportado más de 8000 casos, mientras que Hong Kong registró las primeras infecciones importadas. Desde enero de 2025, se han reportado aproximadamente 240.000 infecciones y 90 muertes en 16 países.

Ante esta emergencia mundial, se buscan soluciones sostenibles. Entre las más prometedoras se encuentra el método Wolbachia, que consiste en liberar mosquitos infectados con una bacteria natural que reduce su capacidad de transmitir virus como el dengue, el zika, el chikunguña y la fiebre amarilla.

Según el WMP, esta intervención segura ya se ha probado en 14 países para proteger a casi 13,5 millones de personas.

(ANSA).