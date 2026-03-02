Salud: cuatro neonatos muertos por tos ferina en Honduras

La agencia gubernamental especificó que tres de los bebés fallecidos tenían menos de un mes y uno menos de tres meses. En tres de los casos, las madres no habían recibido la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTPA) durante el embarazo, una medida que, según el ministerio, es esencial para que la madre transmita anticuerpos protectores al recién nacido.

El cuarto caso involucra a un recién nacido que había sido vacunado, por lo que las autoridades investigan posibles factores adicionales.

Las directrices oficiales indican que los recién nacidos deben recibir la primera dosis de la vacuna a los dos meses de edad, la segunda a los cuatro meses y un refuerzo a los seis meses. Esto busca reforzar la protección durante la fase más crítica.

La tos ferina, o pertussis, es una infección bacteriana altamente contagiosa provocada por Bordetella pertussis, causante de accesos de tos violentos e incontrolables que pueden durar semanas o meses. Afecta las vías respiratorias superiores, a menudo causando un sonido sibilante agudo al inhalar y vómitos. (ANSA).