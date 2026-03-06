Salud: desarrollar en laboratorio folículos pilosos que funcionan

El resultado es el fruto de un estudio realizado en ratones, publicado en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications.

En el futuro, este hallazgo podría abrir el camino a nuevas terapias regenerativas contra la calvicie y la alopecia, además de permitir la producción en laboratorio de folículos destinados a trasplantes.

Los investigadores, liderados por el instituto japonés Riken, produjeron los folículos a partir de la "receta" clásica que incluye dos ingredientes básicos: células madre epiteliales, que generan el cabello, y células de la papila dérmica, encargadas de enviar señales de crecimiento.

Sin embargo, estos dos componentes por sí solos suelen generar folículos que no logran crecer ni conectarse con el tejido subyacente en el laboratorio: solo funcionan cuando se trasplantan en la piel de ratones vivos.

Para superar este obstáculo, los investigadores decidieron incorporar un tercer componente clave: las células mesenquimales, que forman una especie de andamiaje alrededor del bulbo del folículo como parte de un revestimiento denominado vaina dérmica.

La incorporación de este tercer tipo de célula madre en la fase más temprana de la formación del folículo fue suficiente para inducir a los folículos a avanzar a través de los ciclos de crecimiento y conectarse con los tejidos en condiciones de laboratorio.

"A diferencia de los tratamientos farmacológicos actuales, como Minoxidil o Finasteride, que ralentizan la progresión de la caída del cabello, este enfoque está diseñado para reconstruir unidades foliculares pilosas funcionales mediante una arquitectura celular definida con precisión", señaló en un comunicado la empresa japonesa OrganTech, que financió parcialmente la investigación. (ANSA).