Salud: Descifran mensajes entre el embrión y el útero durante la implantación

Publicado en la revista Cell por un equipo de investigación dirigido por el Instituto Babraham británico, el resultado promete ayudar a comprender una fase del embarazo aún en gran medida desconocida y, así, identificar las posibles causas de los abortos espontáneos tempranos y los fallos de implantación, tan frecuentes en los procedimientos de fertilización in vitro.

Los investigadores, dirigidos por Peter Rugg-Gunn, comenzaron con muestras de tejido donadas por pacientes que se habían sometido a biopsias para identificar los tipos de células que componen el endometrio y su estructura.

Con base en esto, pudieron replicar el endometrio en el laboratorio. Para verificar la precisión del modelo, los investigadores utilizaron embriones excedentes en etapa temprana, donados mediante procedimientos de fertilización in vitro.

Los embriones se implantaron en el endometrio artificial y comenzaron a producir las moléculas necesarias para el desarrollo posterior del embrión y la placenta. Esto permitió analizar las comunicaciones que ocurren hasta los primeros 12-14 días.

"Es increíble verlo", afirmó el doctor Rugg-Gunn, líder del grupo en el Instituto Babraham de Cambridge. "Anteriormente, solo teníamos imágenes instantáneas de esta etapa crítica del embarazo. Esto nos abre muchas nuevas perspectivas", acotó.

La implantación tiene lugar aproximadamente una semana después de la fecundación, cuando el embrión en desarrollo se adhiere y se incrusta en la pared uterina. Es una fase crucial del embarazo, pero el proceso es poco conocido debido a su dificultad para observarlo. Gran parte del conocimiento proviene de estudios de histerectomías realizadas al inicio del embarazo hace más de medio siglo.

"La implantación embrionaria y el desarrollo posterior son eventos cruciales que normalmente pasan desapercibidos", afirma Irene Zorzan, primera autora del estudio con Sarah Elderkin.

"Y esto ha limitado hasta ahora nuestra capacidad para explorar los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a esta fase crítica. Ahora, podemos observar aspectos inexplorados de las etapas más tempranas del desarrollo y comprender qué determina un embarazo exitoso", completa la experta. (ANSA).